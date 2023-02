Hogwarts Legacy y Atomic Heart son los juegos más esperados de febrero de 2023

Sin embargo, el surtido mensual sigue siendo amplio, variado y muy interesante incluso para aquellos que no son necesariamente fanáticos de Harry Potter y su universo. Efectivamente, este año parece estar en pleno apogeo y puede deparar cosas excelentes para todas las plataformas del mercado, y febrero no hace más que confirmar las excelentes sensaciones que ya se habían manifestado el mes anterior.

Lo más esperado por el consejo editorial



Corazón atómico: el encanto y la rareza del escenario de fantasía soviética son palpables

Obviamente fue una batalla hasta la última votación, pero al final de la encuesta Consejo editorial Sorprendentemente, Atomic Heart prevaleció. La curiosidad de este título es realmente grande y comienza desde lejos: cuando se presentó por primera vez, este extraño juego «Soviet BioShock» parecía casi imposible, dada la alta calidad, la extraña descripción general y el misterio que rodeaba (y en algunos aún rodea) al juego ruso. equipo de desarrollo Mundfish. También hubo dudas sobre la existencia real y el estado de salud del proyecto, que en un momento tocó el estado de vaporware, pero todo esto solo se sumó a la curiosidad y anticipación de este extraño proyecto. En este punto, era casi el momento de verlo más completo, por lo que fue difícil no dejarlo. corazón atómico En la parte superior de la lista de observación para el mes de febrero de 2023.

No hace falta decir que el competidor que terminó segundo por un margen de pelo tiene razón Legado de Hogwarts. El juego en el Mundo Mágico se prepara para salir al mercado con todo el peso de un acontecimiento de gran trascendencia, capaz de resonar incluso fuera del terreno prohibido de los videojuegos, dada la licencia a la que se refiere. Es uno de los titulares del año, y con los números en la mano, parece que ya se espera que llegue a lo grande en el mercado, sin mencionar que es prácticamente un sueño hecho realidad para todos los amantes del trabajo de Rowling.

Para cerrar la plataforma, hay un vínculo entre Like a Dragon: Ishin y Horizon Call of the Mountain, que promete grandes cosas en el ámbito de la realidad virtual, con Returnal para PC a poca distancia, junto con Company of Heroes 3.