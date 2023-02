Bremer decisivo, Sarri saluda la Copa de Italia

22:55

90’+5′ – Finaliza el partido entre Juventus y Lazio

Kane engulle una ventaja de 2-0, pero está fuera de juego. Ya no pasa nada, la Lazio queda fuera de la Copa de Italia. Juventus pasa gracias al gol de Bremer.

22:50

90 ‘- señal de recuperación

Habrá 5 minutos de recuperación.

22:42

82′ – Expulsión del técnico de la Lazio Fonte

Maresca empuja al técnico de la Lazio, Alessandro Fonte, al margen por las protestas. Poco después Tarjeta amarilla para Danilo, otra falta sobre Zakani.

22:37

77′ – Remate de Marusic que se va apenas desviado

La Lazio metió un tiro libre corto desde la izquierda, luego Marusic lo intentó desde la derecha desde el borde. La pelota no sale demasiado lejos. Interior de Casale Romagnoli. Keiza deja la Juventus y entra Di María.

22:34

75′ – Último cambio de Sarri

La Lazio vuelve a cambiar en el mediocampo: Cataldi sale de Marcos Antonio y Luis Alberto para el once inicial.

10:30 p.m

70′ – La Juventus tiene una oportunidad con Kane

El delantero de la Juventus vuela hacia la portería, patricio no lo guardaLuego disparó y de alguna manera Maximiano pegó en el primer palo. Una excelente oportunidad para que la Juventus haga el 2-0.

22:27

66′ – Juventus reanuda y golpea a Locatelli

La Juventus vuelve a verse adelantada con una excelente reanudación y un remate final de Locatelli. Para Maximiano sin mayores problemas. No hace mucho, advirtió Cuadrado. Entonces le toca al Zakani quien es advertido.

22:22

63′ – Primera sustitución de Allegri

Salen Vlahovic y Fagioli por Kane y Meretti. Incluso Allegri cambia después de poco más de una hora de juego.

22:18

59′ – Otra sustitución de la Lazio

Sale Vicino por Milinkovic, nada cambia desde el punto de vista táctico. Lazio con el centro del campo.

22:14

55′ – Lazio empuja

La Lazio juega más en el centro del campo que la Juventus. Luis Alberto pega dos veces: la primera pegada, la segunda desviada a tiro de esquina.

22:10

51′ – Penalti Cataldi, Perrin ahí

Excelente penalti Cataldi Desde 25 metros sube la barrera, pero acaba en manos de Perrin. La Lazio empezó bien la segunda parte y obligó a la Juventus a meterse en su propio campo.

22:05

46′ – Empieza la segunda parte, cambio inmediato

Maurizio Sarri quita estabilidad y mete a Pedro. Felipe Anderson apareció falso nueve. Así comenzó la recuperación de la Juventus Lazio.

21:45

45′ + 3′ – Termina la primera parte

La primera parte terminó con la Juventus ganando 1-0 con un gol al final Cebador. Los bianconeri se esforzaron más y la Lazio no jugó mucho en la fase ofensiva.

21:45

44′ – Gol de la Juventus con el Bremer

Centro de Kostec, Maximiano falla y Cabezazo de Bremer pone el 1-0 a la Juventus. Un error del portero de la Lazio, el campo se descontroló en su lugar. Ok también de var.

21:42

42′ – Vlahović intenta de cabeza

Un centro lento y también alto de Kostic desde el carril izquierdo, Vlakhovich Intento de despegue: pelota muy alta. El ex Fiorentina golpeó el balón cuando casi se cae hacia atrás.

21:34

33′ – Bonito disparo de Felipe Anderson

Cataldi ve a Felipe Anderson desde apenas 25 metros: el brasileño patea fuerte y toca el poste derecho detrás de Perrin. Sin embargo, el portero de la Juventus parecía estar en el buen camino.

21:29

28′ – ¡Qué ocasión para la Juventus!

Centro de Fagioli para Rabiot, que en solitario intentó con la cabeza el penalti: centro, y Maximiano tapó la atajada.

21:28

27′ – Keiza cae en el área, continúa Maresca

Intercambio rápido entre Fagioli y Chiesa, cuando el extremo descendió al área para atacar a Patrick. En el piso, pero no hay nada para Mariska.

21:22

21′ – Patada en la cara de Romagnoli

Choque en el área entre Vlahovic y Romagnoli, el exjugador del Milan, recibe un golpe en la barbilla y cae al suelo. No hay problema para el defensa de la Lazio, empecemos de nuevo.

21:16

15′ – La Juve responde inmediatamente

gran tiro de Kostik De un córner cerrado, Maximiano se extiende bien y mete en un córner. La parada del portero portugués fue excelente.

21:15

14′ – Primera ocasión de la Lazio

Juventus perdió el balón, Immobile manda por Felipe Anderson: centro raso al medio, Zakani remata al segundo palo, pero se va fuera.

21:09

9′ – Juventus aparece en ataque

Balón cruzado de la Juventus bloqueado por Cataldi en un saque de esquina. En el córner el esquema falló y la Lazio recuperó la posesión del balón.

21:05

4′- Movimiento de balón de la Lazio

La Lazio intenta tomar posesión y jugar por las bandas. El triángulo Cataldi-Zacagni nunca termina, la Juventus se atrincheró en su propia mitad.

21:02

1′ – La Juventus arranca en la Coppa Italia

¡juego! El primer balón para los locales, vestidos de blanco y negro. Equipación de la Lazio en negro para Maurizio Sarri. El árbitro es Mariska.

20:45

Juventus – Lazio también es el partido de Maurizio Sarri

Maurizio Sarri dirigió a la Juventus en 52 partidos en la temporada 2019/20, hasta llegar a la final de la Copa de Italia, pero cayó ante el Napoli en la tanda de penaltis. Desde que llegó a la capital, aún no ha ganado a su ex club: un empate y dos derrotas, también en Primera División.

8:30 pm

Luca Pellegrini en el banquillo

El nuevo fichaje Lazio fue convocado inmediatamente por Maurizio Sarri. Ayer visitas médicas y primeros ejercicios en grupo, luego partió hacia Turín. Posible debut ante la Juventus, que aún conserva la tarjeta.

20:15

Números de la Juventus en la Copa de Italia

Juventus está invicto en 18 partidos en casa en la Coppa Italia (G16, E2), que ya es un récord para los Bianconeri en el torneo: la última derrota en casa pertenece a 5 de marzo de 2015Sin embargo, cuando perdió el partido de ida contra la Fiorentina, logró llegar al capítulo final y levantar el trofeo.

20:02

Alineaciones oficiales de la Juventus Lazio

Juve (3-5-2) – Perrín; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostec; Iglesia, Vlahović. Las bandadas se divierten. Disponible: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

Lacio (4-3-3) – Maximian Lazzari, Patrick, Romagnoli, Marusic; Ficino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Thabit, Zakani. todos. Disponible: Provedel, Adamonis, Casale, Hysaj, Pellegrini, Gila, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Pedro, Cancellieri, Romero.

20:00

Las palabras de Hisage en el partido preliminar

«El partido de esta noche es en casa o fuera, eliminación directa. Se requerirá máxima concentración para este partido difícil, en un estadio importante contra un gran equipo. En el fútbol, ​​los partidos no se dan por sentado, cada uno tiene su importancia y no debe ser subestimado «. Tienes que respetar a cada oponente, pero no olvides que somos fuertes y podemos hacer grandes cosas. El espíritu de grupo es nuestro punto fuerte, todos hacen todo lo posible para ayudar, independientemente de si comienzan desde el principio o desde el Banco.». como el su edad Canal Lazio Style en el partido preliminar.

19:45

Números de Juventus y Lazio

Juventus y Lazio ya se han enfrentado en dos ocasiones en cuartos de final de la Coppa ItaliaLa primera vez que se clasificó la biancoceleste (gracias a los goles de visitante tras un empate 4-4 global en 1999/2000), y la segunda vez que ganó los bianconeri (1-0 en 2016).

19:30

Lazio, la faena de la Copa de Italia con la Juventus

Lacio con Lotito Cinco veces en la final dieciocho años de gestión. El destinatario colocó la taza en el frente tres veces. Ahora que la Juventus está en cuartos de final en el Allianz Stadium, es una cita clave para perseguir uno de los objetivos de la temporada. Juventus y Lazio se enfrentaron 24 veces en la Copa de Italia (Ligeramente por delante de los bianconeri en términos de resultados, con nueve victorias contra ocho – siete empates) – Dos de los últimos tres partidos de la final de la competición siempre los ha ganado la Juventus (2015 y 2017).

Turín – Estadio Allianz