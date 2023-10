Hipoteca, ¡qué idea! ¿Quieres reducir la prima? Prueba una de estas opciones

Estas son las herramientas disponibles para avanzar con el tiempo en la renegociación del pago de la deuda sobre el valor líquido de su vivienda.

Tenemos que partir de un hecho básico: la inflación. Durante un año y medio, el índice de bienes de consumo fue el punto más débil en Italia. No podría ser de otra manera, dado que el país tiene algo que ver con este factor, que se presenta negativamente con cierta coherencia en el panorama económico bastante largo y complejo: las causas subyacentes son principalmente Falta de solidez de la economía nacional..

La excesiva volatilidad económica significa que no hay una buena estabilización de la inflación y, más aún, que un shock es inevitable ante condiciones históricas catastróficas, tanto en el frente europeo como en el internacional. Por lo que entonces La inflación es una medida del crecimiento del PIB. Post-Covid, a partir de la noticia ucraniana que desató la crisis energética y el consiguiente aumento de las facturas, el indicador empezó a erosionar los ingresos de los hogares más desfavorecidos.

Hipoteca, existe la posibilidad de entablar negociaciones con el banco.

El aumento general del costo de vida se manifestó primero con un aumento de los precios de los bienes de consumo, como un efecto dominó de los costos excesivos de la energía, que se trasladan a los costos de producción. El aumento superó ampliamente la duración del año, cerrando con Superar los dos puntos porcentuales; El pico, de hecho, alcanzó el 11%.

Por tanto, resulta una auténtica sorpresa comprobar que el índice de inflación cerró el mes de octubre según las estimaciones europeas entre el 4,5-4,75%. La única referencia: no incluye el indicador medio con indicadores de potencia. Sin embargo, las consecuencias también afectan a otro sector consumidor estratégico: el inmobiliario. De hecho, varias veces Banco central europeo Tuvo que operar con un signo más, permitiendo que las tasas de interés vencieran, como único remedio para contrarrestar el crecimiento de la inflación.

Hipoteca, que herramientas pueden reducir la cuota

Las repercusiones para los préstamos para vivienda fueron claras, independientemente del tipo elegido (variable o fijo): las cuotas estuvieron cerca de aumentar hasta los 450 euros al mes. Pero para todos los propietarios pueden surgir circunstancias que pueden llevar a una Reducción de hipoteca. El tipo variable no ayuda en estos momentos, con el euro en el 4%. Al permanecer con una hipoteca fija, una entidad de crédito puede proporcionarReducir la propagación (el beneficio del banco sobre el préstamo), o alternativamente,Tiempos de devolución extendidos.

Sin embargo, cambiar, es decir, pasar de una variable a una constante, o viceversa, es una opción válida, especialmente si se puede introducir Nuevas garantías personales. La renegociación es un proceso que no implica gastos adicionales, pero está sujeto a la discreción del banco; Si no se concede, son posibles otros caminos, p.e. Subrogación, sustitución, terminación anticipada. El banco no puede negarse a renegociar la hipoteca si ésta es inferior a 200 mil euros y el ISEE al portador no supera los 35 mil euros; La solicitud deberá presentarse antes del 31 de diciembre de 2023, según los indicadores de la vigente ley de presupuesto.