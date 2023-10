Carlo Cracco critica a su compañero estrella: ¿Se acabó la amistad? Todos quedaron impactados

Carlo Craco deja a todos boquiabiertos y ataca a su distinguido colega. ¿Se acabó la amistad para siempre? Carlo tiene las ideas muy claras sobre todo esto.

Que Carlo Cracco, además de chef, también es Un hombre con las ideas muy claras.Esto siempre se ha sabido. La primera vez que apareció en televisión, Infundía mucho miedo en quienes se encontraban con su vista. Esta forma de comportarse le creó una especie de miedo referencial. Con el tiempo, Cracovia se alejó de la televisión para volver a su gran amor, que es la cocina.

Hay muchos rumores que circulan constante y constantemente sobre él y cuál es su trabajo, aunque muchos de ellos parecen completamente exagerados. Dicen que todo lo que consigue Carlo Craco tiene un destino escrito. Se rumorea que un chef siempre está al borde del fracaso, pero ¿qué tan cierto es eso?

De hecho, el chef decidió defenderse y atacar. Contra el mundo brillante en el que se ha convertido el cateringEs un sector que requiere sacrificio y abnegación.

Lo dice, habiendo sido una presencia habitual en televisión durante un tiempo, pero lo hizo sólo por diversión y “para ganar dinero”, como él mismo dice. En definitiva, como siempre, Carlo Cracco tiene las ideas muy claras.

Carlo Craco contra todos

Para Carlo Cracco, las estrellas, los tenedores y los sombreros no tienen sentido. Ciertamente estos premios no hacen valioso al chef, pero todos aspiran a obtenerlos, y aquí está Se pierden el verdadero propósito de cocinar. Experimenta, prueba y busca las mejores combinaciones.

Si antes trabajábamos para ser buenos, para mostrar nuestra creatividad, ahora lo hacemos para conseguir las ansiadas estrellas. Porque las estrellas Michelin, las horquillas Gambero Rosso, son muy pocas si luego sientes que has llegado, vaciado de cualquier deseo de experimentar. Cracco quiere volver a dedicarse a la cocina a través de cursos de formación de alta especialización.

Craco y una cocina nada brillante

Mi querido Carlo tiene las ideas muy claras según las cuales la televisión debería ser sólo un medio para llegar a fin de mes, divertirse y no la primera tarea de un chef. «elNuestro trabajo es estar en la cocina.“Él mismo lo dice y además es el héroe de Masterchef.

Cracco no se detiene ahí, sabe por qué no se puede ganar suficiente dinero en el mundo de la restauración. Según él, lo que realmente necesitamos es algún tipo de elección. Soy Son muy pocos los restaurantes que no cierran, Que permanece abierto incluso con ingresos mínimos. Una situación de la que es imposible que nadie pueda salir.