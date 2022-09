Hilary Blasey desesperada: ahora todos la vieron | atrapado con el

Hilary Blasey y el nuevo fondo que aparece: «Fui a Milán para el cumpleaños de su manager». Durante todo el verano, la presentadora rumana ha estado en el punto de mira de los cotilleos más salvajes sobre el final de su matrimonio con Francesco Totti. El ex rey de los paparazzi habla…

Nuevos rumores sobre la maravillosa presentadora de isla famosa. ¿Con quién vas a conducir? ¿Y quién será la fuente?

Reveló que si el domingo por la tarde apareció en la red social para fotos ocupada comiendo el cabello de su abuela, en la noche se dirigió en cambio a Milán para asistir al cumpleaños de su famoso manager: «Por la noche estuvo en Milán en el cumpleaños de su famoso agente. quien filmó y publicó todo y a todos en las historias… «. Pero, ¿quién sería el garganta profunda que quería decir todo esto? En realidad sería fuente Quien no tiene absolutamente ninguna intención de permanecer oculto sino que, por el contrario, no puede esperar para salir y hablar de todo y más. ¿De quién estamos hablando? Supr El antiguo rey de los fotógrafosasí como el ex socio de Belén Rodríguezquien quiso señalar que la hermosa preludio romano parece haber evitado cuidadosamente publicar fotos y videos del evento en ella. social.

Fabrizio Corona se deja llevar por todo

Luego de eso, el ex fotógrafo VIP, una vez más en su publicación en la red social de fotografía, reveló a sus muchos seguidores que es el cumpleaños del director. Lugar Elari También fue invitado un famoso rapero, quien, obviamente, la habría saludado con un gesto no muy agradable, pero -por el contrario- fue fuerte y definitivamente poco atractivo. Pero, ¿cuál sería la reacción de la mujer? Y, antes que nada, ¿quién es el hombre en cuestión? También hubo J.enfado Quien la saludó con un par**a…‘, dijo Fabrizio, quien inmediatamente agregó: ‘Entonces una persona conocida acaba de llegar a la noticia. ¡Estuvimos allí!» Pero sobre quién es, todo está en silencio. ¡Al menos hasta ahora!

Prometió otras emocionantes revelaciones

L ‘Ex pareja de Beilin De hecho, luego aseguró a todos sus numerosos seguidores de Instagram que pronto revelaría otros descubrimientos emocionantes. Lugar Elari Y sobre su exmarido, que volvió a encontrar la sonrisa al lado de la guapa y muy sensual Noemi Bocchi. «¡Este es mi juego! Te lo diré…», son sus palabras. El ex fotógrafo también reveló que cree que todo esto ha ido más allá de una mera chismeDesde hace un tiempo llevan bordados periódicos de cierto calibre…

La verdad es que desde hace unas horas La cuenta de Instagram de Corona ha desaparecido. Hace un tiempo también se reveló mediante una publicación en pantalla que Francesco Totti lo había estado buscando a través de mensajes. ¿Qué se dijeron los dos? que tiene en mente fabrica ¿Corrientemente? Tal vez interfieras Bárbara Dorso ¿Para dar una revelación exclusiva?