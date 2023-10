Herrero Andreas Müller: “Hemos perdido la batalla contra el monstruo repugnante” | Desafortunadamente, al final de sus poderes murió.

El bailarín Andreas Müller se muestra furioso en las redes sociales: una enorme pérdida de cara de «Amici».

En las últimas horas, la numerosa familia de Amici se ha reunido en torno a la bailarina profesional Andreas MüllerA quien desde hace tiempo se le vincula con su colega Verónica Pepperini.

El animado artista había probado suerte por primera vez en 2015 en el concurso de talentos de Marianne, pero se retiró del concurso debido a una lesión.

En 2017 volvió a asistir al casting de la película «Amici», pero esta vez con más suerte: su segunda participación acabó con la película. El escalón más alto de la plataforma.Posteriormente, Andreas Müller fue nombrado uno de los profesionales del programa.

En las últimas horas, la bailarina A El duelo es muy doloroso.O la partida de un ser querido Tío Salvatore, que llevaba años luchando contra una enfermedad algo debilitante. Esta publicación en Instagram ha roto el corazón de sus fans: el repentino fallecimiento de su familiar ha dejado un gran impacto en Andreas Müller, y la emotiva dedicatoria revela la intensidad de su dolor.

Andreas Müller: “Te masacró y te hizo vivir en el infierno”

El bailarín Amici publicó en Instagram una serie de instantáneas en las que aparece su tío Salvatore y comentó: “Si lo dejas pasar, no podrás continuar más esta batalla contra un monstruo repugnante. En los últimos años te masacró y te hizo vivir en el infierno. Decidió alejarte de nosotros tan temprano.«.

Luego Andreas Müller continuó: “Ella luchó duro y siempre con una sonrisa, pero Has alcanzado el límite de tu potencial, lo sé.…Aunque te quería aquí un poco más. No sé dónde estás ni hacia dónde vas ahora, pero estés donde estés espero que finalmente estés mejor, y por favor, déjame sentir, déjame sentir tu mano gigante en mi hombro, hazme sonreír como tú. . Siempre lo hizo con todos nosotros.. (…) Fuiste la persona más hermosa que he conocido, no sólo porque fuiste y seguirás siendo mi tío, amigo, hermano e hijo de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerte en esta vida. (…) Eres amor, alegría, sonrisas, altruismo y siempre dispuesto a ayudar a los demás.Desafortunadamente, en este momento nadie ha podido ayudarte.«.

Andreas Müller, llega el momento más doloroso de la despedida

Unas horas después del funeral, Andreas Müller expresó sus sentimientos en Instagram: “Ahora venimos a despedirnos por última vez, pero no soy bueno para estas cosas, Estoy temblando, tengo el estómago aplastado, estoy evitando confrontaciones y esquivando a la gente.Porque pensé y esperé que se terminaran las lágrimas, pero lamentablemente no es así.«.

La bailarina finalmente comentó: “pagaré por tu abrazoY volveré a repetiros todo lo que afortunadamente tuve la oportunidad de contaros. (…) Necesitamos fuerza más que nunca. Te amo, tío Salvatore. Estamos rotos… pero sé que estás bien«.

