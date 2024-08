“He tenido el mejor momento de mi vida. Mi madre me dejó sola en Roma cuando tenía quince años, como una loca. Pero te lo agradezco»

“Sí, el tiempo realmente pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos mi vida pasó de delante de mí a detrás de mí. Por eso me acuesto todas las noches con el mismo deseo: que mañana pueda disfrutar el presente y vivir cada momento al máximo. Así lo afirmó Sophia Loren, que cumplirá 90 años el 20 de septiembre, en una entrevista al semanario Corriere della Sera.

Visiones





la mamá

Explicó que convertirse en actriz: “Es cierto, inicialmente era el sueño de mi madre.

Era una mujer hermosa que ganó un concurso nacional como doble de Greta Garbo, y esto la inspiró a ir a Roma para ver si Cinecittà tenía algún trabajo para ella. “Cuando fuimos a Roma yo tenía sólo 15 años, mi madre me sacó del colegio y nos mudamos sin un plan claro de supervivencia – dice – ganábamos algo de dinero como extras en las escenas masivas de las grandes producciones de lo que entonces era llamado ‘Hollywood en el Tíber’ Hasta ese momento era esto Las películas son materia de sueños proyectadas en las pantallas de cine de Pozzuoli, pero allí estaba yo, en Cinecittà, contribuyendo de forma muy pequeña a la realización de este sueño.

Roma

«Mi pasión por la actuación creció a partir de entonces, pero no se convirtió en la realidad que cambió mi vida después, hasta que un día mi madre le anunció a mi hermana que volveríamos a Pozzuoli porque el colegio empezaba de nuevo – continúa – Yo sabía que si regresaba a mi amada ciudad no volvería a salir de ella, así que me armé de valor y le dije a mi madre, sin ningún temor, que no volvería a Pozzuoli, y que en cambio me quedaría en Roma para intentarlo. Ser actriz. «En retrospectiva, también es una locura que mi madre aceptara dejarme quedarme sola en Roma, pero lo hizo, y todavía le estoy agradecida por ello», añade.

Amor con Ponty

Respecto a las etapas más importantes de su carrera y de su vida, Loren explica: “Tengo que empezar por el encuentro con Carlo Ponti. No sólo me dio la confianza para seguir mi carrera y construirla conmigo, sino que también me dio lo que siempre estuve buscando: amor incondicional y una hermosa familia. En cuanto al sueño recurrente, la actriz explica: “Un sueño, sí, que justo ayer cruzaba las puertas de Chinchita con mi mamá buscando cualquier trabajo. Y ahora tengo 90 años”. Cuando se le pregunta sobre el papel que no murió para la actriz con el tiempo, Loren responde: “El papel de madre, y les digo que los mejores momentos fueron dos momentos, cuando Carlo estaba. nació y luego cuando nació Eduardo”.