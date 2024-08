Fosfina en Venus: Se renueva el debate sobre la posibilidad de vida en el planeta

Recientemente uno Analizar nuevos datos a Multisonda Pioneer Venus La NASA, lanzada en 1978, proporcionó evidencia de La presencia de fosfina a una altitud de unos 55 kilómetros. estos Pistas Mejorado por Investigación realizada por Dave Clements del Imperial College de Londres, quien señaló«Aún no disponemos de un modelo preciso de la atmósfera de Venus, pero suponemos la presencia de fosfina a esa altitud, en consonancia con los datos de la sonda Pioneer». La retroalimentación proviene del proyecto. JCMT-VenusQue utiliza el telescopio James Clerk Maxwell. Para controlar no sólo la fosfinapero también otros moléculas comoDióxido de azufre (SO2) ycascada. “Hay varias anomalías en la atmósfera. Venus«, enfatizó Clements. «La fosfina es sólo una de las nuevas características que surgen de la investigación en curso. La cantidad de agua y dióxido de azufre también cambia con el tiempo, pero nTodavía no sabemos por qué».

Tres campañas. El equipo de investigación continúaAnalítica De los datos recogidos en tres Campañas a nota. Dada la complejidad del problema y el potencial Impacto de los descubrimientos Los investigadores están adoptando un enfoque muy firmeutilizando también investigaciones independientes, incluidos datos del Pioneer Venus Multiprobe, que detectó rastros Amoníaco.