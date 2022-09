Hay una situación que no se puede evitar.

El seguro es uno de esos gastos en los que siempre hay que incurrir cuando tenemos coche, pero si no lo utilizamos la situación puede cambiar.

Yo poseo’Oraciones Siempre incluye una serie de gastos que necesariamente hay que cubrir si vamos a utilizarlos con asiduidad. Mantenimiento, combustible, reparaciones, impuestos de circulación y seguros, estos son los principales gastos que debemos tener en cuenta a la hora de comprar un coche.

Sin embargo, no en todos los casos el pago es realmente obligatorio. Si los tres primeros son necesarios aunque solo sea para andar por el camino, los dos últimos tienen algunas excepciones. Ya hemos hablado del personaje en Artículo anteriormientras ahora estamos profundizando en el asunto seguro.

Seguro de coche, ¿qué sabes?

Para circular regularmente por la vía pública, elcontrol remoto automático Son gastos que no podemos evitar pagar. De hecho, constituye una garantía en caso de accidentes Para todos y nos permite un reembolso que cubrirá parcial o totalmente el costo de los daños a nuestro vehículo dependiendo de la situación.

Si hay consenso de error, tendremos la contraprestación económica sobre la base del porcentaje relativo fijado por las actas de las autoridades. Ejemplo: Si el accidente se produjera por culpa de ambos implicados a partes iguales -50% y 50%- causando daños estimados en una cantidad igual a 1.000 euros, las aseguradoras implicadas pagarán 500 euros cada una.

En cambio, si la culpa es de su exclusiva responsabilidad, entonces no habrá indemnización para usted, mientras que el otro afectado tiene derecho a una indemnización equivalente al 100% del daño estimado determinado por el informe pericial.

Además, en caso de accidente sin cobertura de seguro, el propietario del vehículo en cuestión se enfrentará a una serie de consecuencias bastante graves según los casos.

entre diferentes Sanciones Se puede imponer multa superior a 3.000 €, suspensión de la licencia, inmovilización administrativa del vehículo e incluso el embargo del vehículo en el peor de los casos.

Sin embargo, como era de esperar, hay algunos casos en los que el pagocontrol remoto automático Esto no es obligatorio.

Seguro cuando no es obligatorio

En primer lugar, es bueno partir de la premisa: si usamos el coche habitualmente, entonces el pago del seguro es obligatorio. Por eso, cuando viajamos con nuestro coche, siempre es buena idea asegurarse de que la póliza no caduca.

Pero si decidimos mantenerlo en su lugar Deténgase Por cualquier motivo, en este caso podemos evitar pagar el impuesto. Aquí también es bueno prestar atención.

Si lo mantenemos estacionado en un terreno público, o lo usan otros usuarios de todos modos, ya sea en un estacionamiento debajo de la casa o en el patio de un edificio de apartamentos, está en su posesión. Políticas Uno válido es imprescindible, porque en estos mismos lugares nuestro coche puede estar expuesto a situaciones que pueden provocar accidentes, como cuando es robado y el ladrón provoca un accidente. O incluso cuando un automovilista lo golpea, causándole daños.

Por lo tanto, no está obligado a pagar RC Auto solo cuando el automóvil está en un solo lugar Zona privada cerrada al público¿Cómo podría ser el garaje? Además, la radiación del mismo coche de relaciones públicas (Matriculación de vehículos públicos). Una vez adquirido, el vehículo ya no podrá girar ni aparcar en público. Este último aspecto es, de hecho, una condición que no se puede evitar si no se tiene la intención de pagar la póliza de seguro de un automóvil sin usar.