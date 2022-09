El Sueño: Venezuela y el Viejo Mundo de Hato Pinheiro

Si la historia no es una opinión, parece que Venezuela -siendo Argentina el país más diverso, maravilloso y maravilloso de Sudamérica (falta la puna andina pero también el Caribe)- desde la Primera Guerra Mundial hasta la Revolución Bolivariana de Chávez siempre ha sido objeto a regímenes autoritarios, con excepción de un breve período democrático (1945).-1947) estuvo dirigida por un estrecho margen por Rómulo Betancourt, quien no fue el padre del exjugador de la Juventus sino un hábil político de Acción Democrática y quien fue un medio social de la burguesía, que había adelantado ideas reformistas. Así, las riquezas petroleras y minerales (hierro y por tanto acero más oro y bauxita…) determinaron tanto la política de Estado como la estrategia económica que en el pasado estuvo generalmente dirigida por una pequeña familia oligarca: 8-10 terratenientes con pocas industrias estratégicas asociadas. Países como los bolivarianos de hoy a Rusia y China en 2022, aparte de los préstamos, siguen comportándose sabia y diplomáticamente con Venezuela. Ahora, debido a la crisis energética, incluso EE. UU. y Biden en primer lugar, que buscan petróleo para vender en Europa, también han pretendido despachar aduanas del gobierno de Maduro, y así el país se ha engañado un poco con que puede volver a su destino turístico en el pasado. Venezuela es un país mágico aunque sea una aventura difícil. Caracas, en cambio, por ejemplo, siempre ha sido un poco peligrosa. Sigue siendo un destino de ensueño. Tarde o temprano no se puede perder…

Los Llanos: Hato Piñero o El Pedral

Metros de alas estiradas al viento, pico rojo echado hacia adelante, pequeños movimientos de los timones, alerones y patas emplumadas en blanco y negro dibujadas sobre el plumaje del casco palpitante en perfecta posición de vuelo: Garzón Soldado aterrizó el planeador. Silencioso y orgulloso como un soldado bolivariano en uniforme obsesionado con la enorme extensión de Llanos color tabaco, los Grandes Llanos de Venezuela.

Es una de las aves más grandes del mundo, un pájaro colorido con una envergadura de más de tres metros y que incluso puede seleccionar una pequeña rama como pista de aterrizaje sin molestar a los monos capuchinos que la habitan. Una máquina impresionantemente precisa que ha afinado su viaje durante millones de años y coexiste con 85.000 caimanes, 304 especies de aves, 51 especies de mamíferos, 44 especies de reptiles, 14 anfibios y 42 especies de peces en la antigua propiedad de el exterminador Don Antonio Pranger. Descendiente de una de las seis familias venezolanas que a lo largo de las décadas han marcado la vida del país. Una finca sudamericana de 1.200 kilómetros cuadrados en Albeel en el condado de Cojedes es una reedición de un mundo perdido por Chávez nacionalizado y en todo caso no muy diferente al actual Hato. Parque El Pedernal.

Tierra de vaqueros con cuchillos colgando sobre pantalones de cuero, espuelas atadas a los pies descalzos, un sombrero de ala larga y un impermeable. Los caballeros poco sentimentales llevan cien años criando ganado. Y este recorrido al borde de un precioso ecosistema con animales inusuales, ha sido estudiado y catalogado por biólogos estadounidenses e ingleses que han sido huéspedes de los Bangers durante décadas.

Un paraíso salvaje donde no se ha disparado ningún arma durante casi un siglo. No dispares una flecha ni pongas una trampa. un milagro natural donde los animales no le temen al hombre; Todo lo contrario. Es por eso que las reglas de la finca son estrictas y los expertos impiden que los escasos turistas de Hato se aventuren solos o, aunque sean dirigidos, a superar algunas distancias mínimas de seguridad. En las llanuras sin murallas, si te acercas demasiado, en jeeps y en dos patas, los animales asustados atacan o huyen. Así lanza Garzón Soldado movimientos metafísicos hacia la franja de cielo que se extiende como un manto sobre el verde horizonte. Así es como el caimán se desliza invisiblemente en el pantano y desaparecen los tigres, que siempre deambulan, camuflándose en la hierba dorada.

Así que no hay salidas en solitario. Entre las llanuras sin límites entre la franja costera y los densos bosques tropicales que nacen al sur y desembocan lentamente en la Amazonía, aparte de los humanos, solo quedan zorros «cangrejeros» y anacondas gigantes que se acurrucan en la hierba seca tras tragarse algunos de ellos. Carpincho , el roedor más grande de la Tierra . Como enganchado durante dos semanas, cuánto tiempo puede durar la digestión de presas grandes, se convierten en cálculos biliares manchados.

Hoy en día, las casas coloniales de hatos disponibles para unos pocos viajeros contienen habitaciones elaboradas.

En verano (nuestro invierno) la llanura de Jano es muy seca, mientras que en invierno se desborda. Por lo tanto, los meses más secos son ideales para ver a los animales concentrados en los pocos estanques de agua esparcidos por la llanura donde pastan decenas de miles de vacas cebú. Sin embargo, los sichia no son un obstáculo para los aventureros viajes en bote a lo largo del río Kanos, es poco probable que los ríos estén crecidos por los aguaceros repentinos y salpicados de pirañas, tortugas ciegas, colibríes, caimanes de nariz respingona y ojos medio cerrados en llamativos afloramientos. Ojos ansiosos de todos modos. Siempre alerta y listo para agarrar al carpincho sediento (Caribenchos) y arrastrarlo al agua para que se asfixie.

La Venezuela más profunda y antigua está aquí. En la piel del papa, el pequeño caimán, las arrugas trazan una historia que se remonta a millones de años. Y tan lejos como las boas están los motivos geométricos que han inspirado durante siglos el arte del país, incluso el de los pintores contemporáneos que, recién en los últimos meses, gracias al nuevo auge del mercado del petróleo, han comenzado a desplegar sus trabajar en los pocos túneles que quedan de Caracas entre los bosques destartalados de rascacielos y el aire destrozado por el smog.

Para escapar de la naturaleza ahora afligida de la capital, el fundador de la hacienda, Pranger, decidió invertir en una estructura científico-turística de élite mantenida con vida primero por Chávez y luego por Maduro.

La casa hato colonial a disposición de los viajeros cuenta con sólo una decena de habitaciones de estilo colonial, amuebladas con recuerdos de la antigua familia de los hacendados; Pero los ingresos del turista entrante le permiten pagar el resto de los laboratorios de investigación biológica instalados dentro de la lujosa reserva natural.

Hato Piñero que es muy seco en verano (nuestro invierno) mientras que desborda en invierno. Por eso, los meses más secos son ideales para ver a los animales concentrados en los pocos charcos de agua esparcidos en la llanura donde pastan unas 60.000 vacas Cebú. Aún así, los sichia no obstaculizan los viajes aventureros en bote a lo largo de Kanos, ya que los ríos inesperados crecen con aguaceros repentinos y están salpicados de pirañas, tortugas ciegas, colibríes y caimanes de nariz superior con los ojos entrecerrados en afloramientos llamativos. Ojos ansiosos de todos modos. Siempre alerta y listo para agarrar al carpincho sediento (Caribenchos) y arrastrarlo al agua para que se asfixie.

Sentada en el velero, navega lentamente a través de un desastre color Coca-Cola. Las espesas hileras de árboles y la cubierta de arbustos en movimiento se ven tocadas por el revoloteo repentino de los pájaros y el chillido extraño de los monos negros Aragotus. Luego nos detenemos para pescar pirañas con hilo de nylon, anzuelo y un trozo de carne fresca. No tienes tiempo para sumergirte en el cebo mordido por una nube de pececitos feroces. Alguien se queda allí: con ojos de bola diminutos y dientes afilados aprisionados en el músculo rojo.

Lo que distingue a la reserva venezolana de las reservas de caza africanas es que uno siempre es aventurero, a caballo o en 4×4, de día o de noche, acompañado de expertos, o de lugareños o estudiantes en pruebas e investigaciones para vivir la experiencia. Si durante el servicio hay un entomólogo especialista en insectos nocturnos, entonces por la noche todos, y siempre unos pocos, cazan bacherozzi o inimaginables mariposas carnívoras; Si hay un mundo de primates, vayan… todos armados con binoculares y cuadernos para poder «observar a los monos». La lista histórica de distinguidos invitados, profesores o estudiosos extranjeros es muy larga en toda la región de los Llanos. En definitiva, en Hato Pinero o El Pedral, solo hay días. Entre las colinas manchadas de Janus, el tiempo vuela con el ruido del viento con búhos, lechuzas y el legendario soldado de gasa.

informaciones

– mintur.gob.ve

– periódico nacional correo del orinoco

– ultimasfronteras.com

alcances

Actualmente desde Europa e Italia vía Madrid con airuropa.com Rumbo a Caracas / Maiquetía

Desde Caracas, puede llegar a Hato El Pedral, llamado Hato Piñero, en aproximadamente un día en autobús.

Sigue a LaStampa Viaggi en Facebook (haga clic aquí)

No te pierdas nuestro boletín semanal gratuito, Si quieres suscribirte, haz click aquí