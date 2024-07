Harry irrumpe en el Palacio de Buckingham: Fue a buscarlos y rompió todo | La situación es cada vez más peligrosa.

No es ningún secreto que el Príncipe Harry no es el mayor admirador del protocolo real, pero el allanamiento del Palacio de Buckingham le costó caro.

el Principe Harry En los últimos años siempre ha tenido historias fascinantes que contar para la prensa inglesa, como ocurrió hace años cuando apareció en un baile de carnaval vestido con el uniforme de los soldados nazis. El Príncipe era fotógrafo y las fotografías se publicaron en revistas de todo el mundo, por lo que la Reina tuvo que tomar medidas serias.

En los años siguientes no faltaron otros giros y vueltas, como cuando la prensa estadounidense los pilló a él y a Meghan en una relación íntima. Las fotos no pudieron publicarse en aquella ocasión sólo porque la familia real habría llegado a un compromiso al no revelarlas.

Ciertamente no termina aquí, porque una vez más El Príncipe y Duque de Sussex Ha encontrado una manera de romper las reglas, a pesar de que hace años que no es un miembro importante de la familia real.

La noticia se hizo pública de inmediato, poniendo a Harry en una mala posición… una revolución que no podía pasar desapercibida.

Harry, el allanamiento en el Palacio de Buckingham no pasa desapercibido

Desde que se despidió de la familia real Harry y Meghan han encontrado una manera de dar a conocer en todo el mundo. La publicación del libro de Spare y la revelación de los secretos íntimos de la familia real enfurecieron al rey Carlos y a su hijo William. De hecho, nadie antes de Harry y Meghan se permitió hablar así de la familia real, sólo Diana se atrevió a menudo pero principalmente en relación a las constantes infidelidades de Carlos y su relación con Camilla Parker Bowles.

La enfermedad de Kate y la enfermedad del rey CarlosSin embargo, Harry se vio obligado a ir al Palacio de Buckingham en persona, pero sin que lo acompañara su esposa, Meghan Markle. En aquella ocasión, su padre lo recibió en exclusiva y el encuentro duró poco más de una hora. Ciertamente no termina aquí.

Harry volvió a violar las normas del Palacio Real

En particular, hablar de Principe Harry Fue el ex chef de la corte Darren McGrady, quien todavía estaba de servicio el año en que el segundo hijo de Diana y su esposa, Meghan Markle, decidieron abandonar el Palacio de Buckingham para siempre.

De hecho, el duque de Sussex, en aquella ocasión, rompió todas las normas del protocolo real al acudir a las cocinas del palacio para recibir al personal y saludar a cada uno de ellos con una despedida formal, y así anunció que él y su esposa no se quedarían más. . en el palacio. Un saludo que en aquel momento no agradó en absoluto a la reina Isabel, molesta por otra violación del protocolo real por parte de personas no utilizadas.