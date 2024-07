El Canciller: “Pagar por dispositivos médicos no es inconstitucional”. Empresas proveedoras: “Se vienen quiebras y despidos”

La «recuperación» de los dispositivos médicos, una regla introducida por el gobierno de Renzi e implementada por Draghi que exige que los proveedores de dichos dispositivos devuelvan un porcentaje del monto recaudado por las empresas de atención médica que han excedido los límites de gasto, no es inconstitucional. La consulta fue cuestionada el año pasado por el Tribunal Administrativo Regional del Lacio después de varias… […]

el ‘Pagosobre dispositivos médicos, una norma introducida por el gobierno Rienzi Lo aplica Draghi quien me exige Proveedores de servicio De estos dispositivos se devolverá un porcentaje del importe cobrado en los mismos empresas de atención médica Quienes excedieron los límites de gasto no violan la Constitución. allá Consultarque fue cuestionado el año pasado por el TAR de Lazio tras varios recursos, en dos sentencias recién presentadas admite que la recuperación “representa en sí misma una diferencia Cuestiones críticasPero afirma que “no aparece”. ilógico En referencia al art. Artículo (41) de la Constitución para el período 2015 – 2018 Para ese período de tiempo, la ley estipula “un Aporte solidarioRelacionado Razones para el beneficio social.Esto es para garantizar el suministro del equipo médico necesario. Proteccion de la salud “En una situación económica y financiera grave”, las empresas del sector están unidas en una unión. Vivo Sanita Concomercio«Ellos dicen»SorprendidoTeme “una crisis sin precedentes en términos económicos, laborales y sanitarios”.

Para el tribunal, “el mecanismo ni siquiera aparece Desproporcionadamente“A la luz de la importante reducción al 48 por ciento del monto originalmente pagado por las empresas, una reducción ahora reconocida incondicionalmente para todas las empresas bajo la Sentencia No. 139”. Además, “la sentencia recurrida no contradice Reserva legal Previsto en el art. 23 de la Constitución sobre la imposición de beneficios económicos. Finalmente, la sentencia 140 precisa que “la sentencia apelada No es de naturaleza retrospectiva., en virtud del apartado 9 bis del art. La Ley N° 9-ter, promulgada en 2022, se limitó a convertir en factor la obligación de pagar por las empresas proveedoras, sin afectar, de forma constitucionalmente insostenible, la confianza depositada por los privados en el mantenimiento del precio de venta de los dispositivos médicos.

El tribunal falló en primer lugar, basándose en el recurso presentado por Región de Campania, de las disposiciones del año 2023, y mayorista No. 139 “fue declarado inconstitucional en la parte donde requería que se redujera la carga sobre las corporaciones renunciando a ellas Demanda judicialEl resultado, añade, «es que todas las empresas proveedoras tienen ahora derecho a una reducción de sus pagos al 48 por ciento». Con la posterior sentencia núm. 140 «el tribunal declaró que las cuestiones de legalidad constitucional de este arte estaban exentas». mérito. 9 ter de decreto Ley N° 78 de 2015 para el período 2015-2018 Respecto de este período, “el legislador dio controles específicos para cubrir el exceso de los techos de gasto, y las regiones solicitaron, con sus propias disposiciones, los montos que les adeudaban a las empresas”.

Sveva Belvisopresidente de FIFO Sanità Confcommercio, advierte que “según el estudio Nomisma encargado por FIFO Sanità, más de 1.400 empresas están en riesgo de insolvencia e insolvencia”. el capítulo 190 mil trabajadores. Una gran parte de los suministros de dispositivos médicos de los hospitales, incluidos dispositivos que salvan vidas como stents, válvulas cardíacas, etc., desaparecerán. Pide una discusión con el gobierno “para resolver la situación que está empeorando: se preguntan 1.2 billones Las empresas con balances cerrados ya acumularon retroactivamente sobrecostos regionales hasta 2018 y miles de millones más para los años siguientes. Hay empresas cuyos ingresos representan más del 100% de su facturación: la única solución para estas empresas es llevar sus cuentas a los tribunales, dejando a miles de trabajadores en casa sufriendo graves daños en el suministro de dispositivos médicos a los hospitales.