Hamás saluda la adopción del plan estadounidense en las Naciones Unidas – Asharq Al-Awsat

Hamás acogió con satisfacción la adopción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución estadounidense que apoya el plan de alto el fuego en Gaza. Hamas dijo en una declaración que el Movimiento Islámico «da la bienvenida a la decisión del Consejo de Seguridad… (y) desea reafirmar su disposición a cooperar con los hermanos mediadores para iniciar negociaciones indirectas sobre la implementación de estos principios», refiriéndose a sus llamados a un acuerdo permanente. . Un alto el fuego en la Franja de Gaza y la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja.

Rusia se abstuvo en la votación en Naciones Unidas porque el acuerdo no está claro “Desde el principio, exigimos como absolutamente necesario un alto el fuego permanente para liberar a los rehenes y entregar ayuda, y acogimos con agrado cualquier intento diplomático, pero en este caso, Estados Unidos no informó al respecto a los miembros del Consejo de Seguridad. el asunto”. Detalles del acuerdo, y no hay claridad por parte de Israel, que pronunció varios discursos sobre su deseo de continuar la guerra hasta que Hamás sea eliminado. Así lo afirmó el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, en el Consejo de Seguridad tras la votación sobre la tregua en Gaza. Moscú, que se abstuvo en la votación, explicó que «no se opuso al texto porque cuenta con el apoyo de los árabes».

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony parpadearLlegó hoy a El Cairo, primera escala de una nueva gira por Oriente Medio para reforzar el alto el fuego en la Franja de Gaza. La octava visita del jefe de la diplomacia estadounidense a la región tiene como objetivo avanzar en la propuesta de tregua anunciada por el presidente estadounidense, Joe Biden, el 31 de mayo.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, abandonó El Cairo tras una larga conversación con el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, rumbo a Israel. Durante el encuentro, Sisi destacó la necesidad de poner fin a la guerra en Gaza, evitar la expansión del conflicto y avanzar hacia una solución de dos Estados.

ANSA ANSA “El padre del rehén murió antes de saber que su hijo había sido liberado.” – Al-Sharq Al-Awsat – Ansa.it Medios: “Yossi Meir, padre de Almog, fue encontrado en su casa por militares que le informaron de la noticia” (ANSA)

Sami Abu Zuhri, un alto funcionario de Hamás, dijo a Reuters Las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, sobre el alto el fuego están «sesgadas contra Israel» Su posición constituye un obstáculo para llegar a un acuerdo. Los medios israelíes informaron esto. Dijo: “El discurso de Blinken durante su visita a Egipto es un ejemplo de parcialidad hacia Israel y da cobertura estadounidense al Holocausto liderado por la ocupación en Gaza”. Blinken reiteró en El Cairo que correspondía a Hamás aceptar los términos del acuerdo. ANSA La viuda de Al-Baghdadi revela detalles íntimos de su vida – Noticias – Ansa.it Abu Bakr al-Baghdadi «era religioso pero no extremista… conservador pero abierto». (manejar)

Erdogan: Israel amenaza la seguridad global



El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que “Israel amenaza la seguridad no sólo a nivel regional, sino también a nivel global” con sus “crímenes” y “prácticas genocidas en los territorios palestinos, especialmente en Gaza”, durante una reunión en Ankara con su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev. El Presidente turco dijo, según informó la Presidencia de la República de Ankara, “La solución permanente es establecer un Estado palestino con Jerusalén Este como su capital”, expresando su esperanza de que la comunidad internacional apoye esta solución y ponga presión sobre el lado judío. Estado para lograr estos resultados.

Una lluvia de misiles desde el Líbano hacia Israel



En las últimas horas, varios misiles antitanque fueron lanzados desde el Líbano hacia las zonas de Manara, Yiron, Avivim, Margaliot y Yiftah, en el norte de Israel: así lo anunció el ejército israelí, subrayando esto. Varias víctimas sufrieron edificios en las zonas de Manara y Yiron, y se produjeron incendios en las zonas de Yiron, Yiftah y Manara. También se afirmó en un comunicado que las defensas aéreas “lograron interceptar dos objetivos aéreos sospechosos en la costa de Nahariya”, mientras que “otros dos objetivos procedentes del Líbano cayeron en la zona de Al-Kubri, provocando un incendio allí. » Daños en la zona.

ANSA ANSA El Consejo de Seguridad de la ONU vota hoy el plan de EE.UU. para Gaza – Noticias – Ansa.it El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy el proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza (ANSA)

Hamás ordenó matar a los rehenes si llegaban las fuerzas israelíes.



Líderes de Hamás dieron órdenes a militantes que tomaban rehenes en Gaza Disparar a prisioneros si creen que vienen las fuerzas israelíes. dijeron funcionarios israelíes al New York Times. El periódico estadounidense, que también habla de las operaciones estadounidenses para ayudar a localizar a los rehenes con drones, añade que se cree que un «pequeño grupo de rehenes» se encuentra retenido cerca de Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, para utilizarlo como escudo humano. Al-Sinwar, según los estadounidenses, “puede haber vuelto a esconderse bajo Khan Yunis”.

Gantz abandona el gobierno israelí. Netanyahu: No abandonen la lucha



Benny, Ministro de Defensa israelí Gantz Renunció al poder ejecutivo. El propio Gantz lo anunció en una declaración a los medios, escribió el Jerusalem Post. «Me voy con el corazón apesadumbrado: no ganaremos esta guerra como la planeamos», afirmó.

En un discurso retransmitido en directo por la televisión israelí, atacó que “Netanyahu nos está impidiendo avanzar hacia una verdadera victoria”, y añadió que “las decisiones estratégicas se enfrentan a dilaciones y vacilaciones debido a consideraciones políticas”. Continuó: «Después del 7 de octubre, como lo hicieron cientos de miles de israelíes patriotas, nos pusimos a disposición. Lo hicimos aunque sabíamos que era un mal gobierno. Lo hicimos precisamente porque sabíamos que era un mal gobierno».

Benjamín Netanyahu hizo un llamamiento a Benny Gantz para que no abandone el gobierno y no abandone la lucha. «Israel está en una guerra existencial en múltiples frentes», escribió Netanyahu en X. «Penny, no es momento de darse por vencido, es momento de unir fuerzas». El Primer Ministro prometió continuar hasta la victoria y lograr todos los objetivos, «principalmente la liberación de los rehenes y la eliminación de Hamás». Y añadió: «Mi puerta permanecerá abierta a cualquier partido sionista dispuesto a soportar la carga y ayudar a lograr la victoria sobre los enemigos y garantizar la seguridad de los ciudadanos».

Reproducción © Copyright ANSA