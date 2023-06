Halo: Phil Spencer explicó su ausencia en Xbox Game Show 2023

Ausentes notablesPrograma de juegos de Xbox 2023 Sin embargo, podría haber sido Halo, ya que la serie casi no se menciona en la convención más grande del año de Xbox. aura infinita Todavía continúa en el camino del desarrollo y la expansión, pero la razón de eso ausencia Él era Explicado por Phil Spencer.

El máximo responsable de Xbox se pronunció al respecto en una entrevista con The Guardian, en la que afirmó que la ausencia de Halo no se debió a una falta de confianza en la famosa serie de Xbox, sino a un deseo por ella. Dando espacio a todos los demás equipos de primera parte Que ahora es parte de Xbox Game Studios.

«No diría que Halo es menos importante ahora, sin embargo Contamos con más de 20 estudios Ahora”, explicó Phil Spencer en la entrevista. Si piensas en hace unos años, prácticamente teníamos cuatro juegos como producción propia: Fable, Forza, Halo y Gears, The Four Horsemen of the Apocalypse”, mencionó bromeando el máximo responsable de Xbox: “Tenemos un montón de juegos para mostrar ahora.”

De hecho, Halo Infinite Season 4 se presentó los mismos días que Xbox Game Show, por lo que no faltaron novedades sobre el juego, pero Microsoft quiso dar espacio a otros equipos first-party en la ocasión, dada la cantidad de estudios que ahora forman parte de Xbox Game Studios.

«Hemos sido muy transparentes sobre los cambios de liderazgo que se han realizado en 343», dijo Spencer. Visión a medio y largo plazo Hasta que se sientan preparados para hacerlo, explicó el máximo responsable de Xbox. «Creo que verás venir algunas cosas interesantes».