Big Bang: mira un increíble video de lapso de tiempo

Lo creas o no, los físicos todavía lo están intentando. Entendiendo el universo cuando estaba solo un puñado de segundos. Y aunque hemos hecho grandes progresos desde el Big Bang del siglo pasado, la situación es muy compleja. Lo que sí sabemos es que aproximadamente Hace 13.800 millones de años era nuestro universo increíblemente caliente (con temperaturas superiores a los cuatrillones de grados) e increíblemente pequeños (del tamaño de un melocotón, por ejemplo). Los astrónomos creen que el universo ha pasado por un período expansión repentina Cuando tenía menos de un segundo de edad. Y inflación económicaDe lo que hablamos con más detalle aquí.

En menos de un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un universo. Mucho más grande (de 10 al menos52). Cuando terminó esta rápida fase de expansión, lo que sea que causó la inflación se desvaneció, inundando el universo con materia y radiación (pero no sabemos cómo). Después de unos minutos aparecieron Los primeros elementos. Antes de ese momento era el universo muy caliente y grueso Para que se pueda configurar algo estable. Era una mezcla gigante de partículas subatómicas (los bloques de construcción del núcleo atómico) e gluones (vectores de la fuerza nuclear fuerte). Cuando el universo tenía doce minutos, ya se había expandido y enfriado lo suficiente como para que los quarks se unieran, formando el primer protones y neutrones. Estos enlaces luego produjeron los primeros átomos de hidrógeno y helio, que cientos de millones de años más tarde dieron origen a las primeras estrellas y galaxias.

Los primeros 3 segundos del Big Bang

entre cosas que no sabemos Todo se habla de materia oscura. No lo hemos visto antes, pero sabemos que es responsable de más del 80% de la materia que compone el universo. Sabemos con certeza cómo se originaron las cosas «ordinarias» en esa sopa espesa y picante. universo primitivoPero no tenemos idea de cómo o cuándo entró en escena la materia oscura. Luego está la inflación misma.. No sabemos qué proporcionó toda la energía para la repentina expansión, y ni siquiera sabemos por qué se prolongó durante tanto tiempo y qué la detuvo.

Otro problema sin resolver es la asimetría entre materia y antimateria. A partir de experimentos en aceleradores de partículas, vemos que por cada partícula de materia hay antimateria. Pero cuando miramos alrededor del universo, solo vemos montones y montones de materia ordinaria y ni una gota de antimateria. Algo terrible debe haber sucedido en los primeros segundos del universo para alterar este equilibrio, pero no sabemos mucho al respecto. También existe la posibilidad de que el universo primitivo produjera una avalancha de Pequeños agujeros negros. Aquellos en el universo actual son todos productos de muerte de estrellas masivas. Son los únicos lugares donde la densidad de la materia puede alcanzar los umbrales necesarios para desencadenar la formación de nuevos agujeros negros. Pero en el universo primitivo, algunas regiones del universo pueden haber alcanzado una densidad suficiente para crear agujeros negros sin tener que pasar primero por el ciclo de vida estelar. tal vez.

fuente: espacio.com