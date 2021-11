Half-Life 3 casi se descontinuará debido a Steam Deck, según un informante: Nerd4.life

Según el informante de Valve News Network, Tylver McVicker, que suele estar bien versado en los hechos de Valve, actualmente lo es. Desarrollo de Half-Life 3 Casi se detendrá porque superficie de vapor. De hecho, los principales equipos de la compañía se ocuparán de títulos adecuados para los nuevos dispositivos (un híbrido entre un PC y una consola portátil), ignorando los tradicionales.

Como ya se mencionó, en Half-Life 3 puede haber un equipo muy pequeño, que en cualquier caso tendrá dificultades para lograr avances significativos y no contará con el apoyo de la empresa.

McVicker «La pregunta que todos se hacen es si una verdadera secuela de Half-Life 2: Episode Two está en desarrollo dentro de Valve Software. The End of Half-Life: Alyx, para aquellos que no lo han jugado, sugiere una secuela de la historia de Gordon Freeman. El problema es que en este momento, no hay muchos equipos trabajando en otra cosa que no sea un software diseñado específicamente para el hardware. Valve está intentando lanzar un Steam Deck que, como muchos han visto, ha tenido más éxito de lo esperado, por lo que Valve está invirtiendo mucho en él.

Half-Life 3, Half-Life 2 Episode 3 y cualquier tipo de ratón y teclado FPS no están en desarrollo en Valve. De ser así, estaría en manos de unas pocas personas, cuyos superiores no desdeñarían por no poder generar valor añadido.«

Citadel puede ser uno de los proyectos en desarrollo en Valve, mientras que otros son turbios en este momento.