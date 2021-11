«Cuenta United Omicron». Infección en diez países europeos – Corriere.it

de Alessandra Muglia

Ministro Speranza: Apoyar a los estados frágiles no es suficiente para vacunar. Gran Bretaña aceleración: la tercera dosis tendrá lugar tres meses después de la segunda

Trabajando juntos y de inmediato para detener a Omicron: La agenda de los ministros de salud del G7, recordada con urgencia ayer por Londres, era el presidente en ejercicio. En Sudáfrica y sus alrededores, se temía que la cooperación entre las siete economías más grandes del mundo se centrara en el cierre coordinado de fronteras. No sucedió de esa manera. En su discurso, el ministro Roberto Speranza enfatizó que la identificación de la nueva alternativa en la región sur de África subraya la urgente necesidad de hacer más para vacunar a las poblaciones de los países más vulnerables. Frascos, por supuesto, pero no solo esos. El ministro aclaró que la donación de dosis no es suficiente, pero hay que apoyar de forma tangible a quienes no cuentan con servicios de salud organizados y generalizados como el nuestro. Es fundamental garantizar que las vacunas administradas se administren realmente y, para ello, en los países más frágiles será necesario el papel de coordinación de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Un enfoque ampliado de Speranza, incluido en el Documento Final de la Cumbre: Frente a la nueva alternativa, definida como altamente transmisible, los Ministros reconocieron la importancia estratégica de garantizar el acceso a las vacunas también brindando asistencia operativa, cumpliendo los compromisos de donación y abordando la desinformación de las vacunas, así como apoyar la investigación y el desarrollo. Suministro de dosificación, pero también apoyo en logística y materiales (desde jeringas que escasean hasta hardware para la cadena de frío).