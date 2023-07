Hace tres días se había quejado de dolor de cuello

joe lindner, Un culturista famoso en las redes sociales con el nombre de estética, a la edad de 30 años. Considerado a sus 8,5 millones de seguidores como una especie de gurú del fitness, el influencer alemán sorprendió a A. Aneurisma. Solo tres días antes de su muerte, Joesthetics se quejó de un dolor de cuello inusual. decir que es una amiga, Nishaen una desgarradora publicación de Instagram que rastrea los momentos finales de la vida del culturista.

Un culturista murió de un aneurisma

“Yo estaba allí con él en la habitación”, cuenta la chica, también fisicoculturista y activa en las redes sociales, “y él me puso en el cuello el collar que me había hecho, estábamos acostados abrazados, esperando el momento de ir al gimnasio. Ella estaba en mis brazos, todo pasó tan rápido grande «. Luego Nisha agrega: «Hace tres días dijo que le dolía el cuello, pero no pensamos mucho en eso hasta que fue demasiado tarde.». La pareja recientemente pasó unas vacaciones entre Tailandia, el país de origen de la niña, y Dubai.

Unas semanas antes de su muerte, Joesthetics -también muy activo en YouTube- dijo que temía que un entrenamiento intenso dañara su salud: de hecho, padecía una rara enfermedad muscular y temía un infarto. En las redes sociales hay miles de mensajes de fans cuyos corazones están entristecidos por la muerte del fisicoculturista.

