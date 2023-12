Guyana y Londres envían un barco militar

Enfrentado a una crisis económica que no puede controlar, Maduro recientemente volvió a poner el asunto en sus manos, acusando a Georgetown de ser rehén de Estados Unidos y de las principales compañías petroleras, y de no querer reconocer un premio que data de 1899. Remitir la controversia al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia, que Caracas no reconoce su competencia. El tribunal que hace unos días advirtió a Caracas que no tomara ninguna medida que pudiera cambiar el status quo en el que se basa la disputa. El líder venezolano prefiere confiar en el acuerdo firmado en París con motivo de la independencia de Guyana en 1966, que establecía el diálogo bilateral como el método correcto. A pesar del encuentro entre los dos presidentes y de las garantías, la tensión entre Caracas y Georgetown sigue siendo alta.