La primera batería Patriot llegó a Ucrania

«Ucrania ha recibido uno de los dos sistemas de defensa antiaérea Patriot prometidos por Estados Unidos y Alemania, pero aún no ha entrado en funcionamiento. Ucrania también está esperando algunos bombarderos Patriot de los Países Bajos». El Financial Times escribió esto en un artículo que menciona cómo «El Patriot es el sistema de defensa aérea de alcance medio más avanzado que Occidente puede ofrecer, pero aún no se ha probado contra el Kinzhal. Incluso un sistema similar, el Samp-T, prometió por Francia e Italia, aún no ha llegado.” «.