Guerra entre Israel y Hamas, noticias de hoy. Y el bombardeo del norte de la Franja de Gaza

ONU: “Una operación a gran escala en Gaza violaría los derechos humanos”

«No se puede lanzar un ataque a gran escala en Rafah porque contraviene el derecho internacional humanitario», afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. «Las recientes órdenes de evacuación afectan a casi un millón de personas en Rafah», afirmó. ¿Adónde deberían ir? «No hay ningún lugar seguro en Gaza». «Estas personas exhaustas y hambrientas, muchas de las cuales han sido desplazadas varias veces, no tienen buenas opciones», añade Türk, estimando que un ataque a gran escala tendría un «impacto catastrófico». con "la posibilidad de nuevos crímenes terribles". "No veo cómo las recientes órdenes de evacuación, y mucho menos un ataque total, en una zona donde los civiles están tan densamente presentes, puedan cumplir con los requisitos vinculantes del derecho internacional humanitario y con los dos conjuntos de medidas provisionales vinculantes ordenadas por la Corte Internacional de Justicia", añade el funcionario de la ONU. Turk subrayó que la población «ya sufre un profundo trauma» y que las ciudades que deberían acoger a los desplazados de Rafah ya se han «convertido en escombros». Añadió que tal ataque "no puede ocurrir", y llamó a todos los países que puedan tener influencia a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que esto no suceda, y apeló a Israel y a los grupos armados palestinos a alcanzar un alto el fuego y liberar inmediatamente a todos. rehenes.