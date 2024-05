¿Con qué frecuencia cambias las fundas de tus almohadas? Esto es en lo que te estás metiendo si no sigues esta regla básica

Cambiar las fundas de las almohadas es fundamental pero no todo el mundo lo hace a tiempo y esto puede tener implicaciones muy graves.

Entonces no se trata solo de sábanas y ropa de cama, tienes que hacerlo Considere diferentes tiempos En cuanto a las fundas de almohada, ese es definitivamente uno de los productos más vulnerables porque entra en contacto con la cara, el cabello y los ojos y por lo tanto no solo contiene suciedad, smog, bacterias y gérmenes, sino que también puede convertirse en el espacio donde todo se propaga rápidamente hasta entonces. Afecta a la dermis.

Todo el mundo suele cambiar las sábanas y las fundas de las almohadas al mismo tiempo. Esto significa que lo hacen en promedio una vez por semana. Están convencidos de que basta con mantener limpio todo el espacio destinado al sueño y al descanso. No es así, en realidad siguen dos líneas diferentes.

¿Con qué frecuencia se deben cambiar las fundas de las almohadas? Todo el mundo comete errores

El promedio general es Cambia las fundas de las almohadas una vez por semana., además del resto del mobiliario del hogar. Este hábito puede resultar incorrecto porque no hacen nada más. Se acumulan gérmenes y bacterias. Lo que de hecho ataca fácilmente la piel del rostro, provocando inflamación y daño general.

Las fundas de almohada funcionan Un papel esencial no sólo en términos de higiene., como se desprende precisamente del peligro que implica, pero también de la belleza y mantenimiento del cabello, que se ve directamente afectada por estos detalles. No es casualidad que mucha gente suela utilizar los de seda o raso que además resultan menos comprometidos desde el punto de vista estético y sin duda pueden ser una opción muy útil.

De hecho, según los especialistas. Las fundas de almohada se deben cambiar al menos dos veces por semana. En el período invernal, que llega a ser una vez cada dos días como máximo, en el período estival se suda y con ello se acumula una mayor cantidad de gérmenes y bacterias, lo que expone su piel a graves peligros. No sólo es importante la frecuencia del lavado, sino también la forma de proceder. Deben ser fundas de almohada. Lavar con un producto delicado.No demasiado perfumado ni agresivo.

Mientras que el resto del cuerpo en realidad Ciertamente es más potente y por tanto no tiene un efecto tan decisivo. Cuando se expone a detergentes y similares, la piel del rostro se vuelve sensible, por lo que debe tratarse de manera diferente. Lo mejor es elegir un desinfectante como jabón de Marsella y un poco de bicarbonato de sodio en la lavadora todo quedará completamente limpio y limpio pero además no supone ningún riesgo de repercusión y enrojecimiento en el rostro.