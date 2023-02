Guerra de Ucrania, destruyó Bakhmut hasta los cimientos. “Los rusos están matando a todos”, una ciudad sitiada por tres lados

Bakhmut resiste, siendo la batalla más larga del conflicto ucraniano exigiendo quizás el precio de sangre más alto de la guerra, no solo entre los defensores ucranianos atrapados entre los escombros sino también, sobre todo, entre los rusos. El jefe de la administración militar ucraniana para la región de Donetsk, Pavlo Kirilenko, denunció que los soldados de Moscú estaban «arrasando» la ciudad hasta los cimientos, «es una completa ruina, están matando a cualquiera que puedan encontrar», subrayando que son crímenes de guerra están documentados, ellos serán los responsables de todo».

Bakhmut la importancia de la ciudad

La ciudad, que los rusos llaman Artyomovsk, no es particularmente estratégica. Estados Unidos ya ha subrayado que su eventual caída tendría poco efecto en la guerra y «ciertamente no detendría ni retrasaría a los ucranianos en su intento de recuperar sus tierras». Sin embargo, se convirtió en otra batalla feroz y simbólica, para que Kyiv se convirtiera en un bastión de la resistencia y para Moscú una fortaleza obstinada que no se rendiría. «Está rodeada por tres lados, luchando por el control de la carretera y cortando la única ruta de suministro ucraniana a la ciudad», reveló un asesor militar prorruso a la autoproclamada República de Donetsk, después de que el líder Denis Pushlin hablara el lunes. . de caída inminente. “Cuando se ocupe, se lo haremos saber, por el momento aún no está cercado”, alivió la moral Yevgeny Prigozhin, jefe de Wagner, protagonista en la conquista de la cercana Solidar y ahora también en primera fila en la Batalla de Bajmut.

Pérdidas de Wagner

Según algunas estimaciones, Wagner tuvo que perder 4 mil unidades y los heridos serían más de 10 mil. Cifras asombrosas dado que Wagner es una colección privada. Muchos testigos y fuentes informaron que la estrategia que se podría haber adoptado era enviar reclutas del ejército ruso para debilitar las defensas ucranianas y luego traer a los viejos mercenarios que se habían ganado una reputación feroz en el Medio Oriente y África. En el otro frente, los soldados ucranianos tienen el control firme de la ciudad, que alguna vez tuvo una población de 80.000 habitantes y fue destino de miles de turistas interesados ​​en los edificios del siglo XIX ahora reducidos a escombros por los bombardeos.

“Es el infierno en la tierra, no puedo encontrar las palabras para describirlo”, es la foto enviada al campo de batalla por un soldado ucraniano. Llevaba seis meses en las trincheras, desde el inicio de la ofensiva rusa para conquistar la ciudad en agosto. Ruinas por todas partes. Unos miles de vecinos se ven obligados a vivir a oscuras, en sótanos donde el tiempo queda marcado por las explosiones y el ruido de la artillería, banda sonora de esta batalla implacable. Dos civiles murieron en bombardeos durante las últimas 24 horas. Kyiv no proporciona datos sobre bajas, pero se estima que hay decenas de ucranianos heridos que son llevados a la retaguardia todos los días. Los elementos del batallón Azov deben llegar al frente. Bakhmut «invencible» y «nunca caerá», es la promesa de los ucranianos a su pueblo.