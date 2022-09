Guendalina Tavassi: Su nuevo «lado» favorito

Guendalina Tavassi terminó en el centro de la polémica por las últimas instantáneas publicadas en Instagram. ¿Todo esto es cierto o es fake? ¡Los fanáticos están locos!

Gwendalina Tavasi siempre está en el centro de los chismes. Su presencia en los mejores salones de mediaset y su participación en reality shows la convierten definitivamente en una de las mujeres más seguidas del mundo del espectáculo. ¡Pero los fanáticos ahora se preguntan si todo es lo que parece!

Guendalina Tavassi y la bella situación que causa polémica

Pero, ¿sobre qué puede discutir ahora? tenemos que decir que Tavasi es un personaje que siempre ha dividido mucho a la audiencia Y fans que la siguen con pasión. Esta vez para despertar sospechas es parte del cadáver de la antigua belleza hundida. Sobre la experiencia en Isola dei Famosi, los fanáticos notan varios detalles. ¿que pasa?

Guendalina Tavassi dividió a fans: es polémica

Gwendolyn que da Ella siempre es atacada por su falta de naturaleza.Esta vez decidió mostrarse más revelando su lado favorito. Recién salida de la experiencia en Honduras, y siempre en bikini y poses sensuales, la guapa influencer no pudo hacer otra cosa. También fueron muy populares sus vacaciones en Cerdeña, donde no faltaron situaciones interesantes y actitudes de divas. Pero, ¿de qué se quejan los fanáticos ahora?

Para suscitar polémica esta vez es solo una instantánea Tavasi lo hizo en vacaciones, y es una foto en la que Guendalina muestra su lado favorito, que es su trasero. El bañador tanga muestra ese lado B perfectamente redondo y plano, muy regordete. A partir de esta imagen, los seguidores se preguntan: ¿es fruto de la gimnasia o hay una revisión estética? El influencer ha querido dejar claro esto a sus seguidores en el pasado.

En su mayoría podemos definir a los haters como todos aquellos que constantemente atacan a Guendalina Tavassi. La hermosa romana les dijo: «Para los que me dicen que estoy remodelando mi trasero, les mostraré los ejercicios que hago para darle vida». Y siempre en esa ocasión también se expone sobre su futuro en los reality shows. «Quizás vuelva a hacer una fiesta VIP porque sé que en Roma me sentiré más cerca de casa. No haría Famous Island porque me sentiría demasiado lejos de mi familia, de mis hijos. Sin embargo, cuando asistí a GF 11, Gaia era mayor que Salvatore y Chloe, así que es diferente. «