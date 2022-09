Crisis energética, porque existe el riesgo de otro caso Lehman- Corriere.it

El colapso del gran banco Lehman fue el proceso de descubrimiento Lento al principio, luego apresurado: un defecto sutil que Wall Street no conocía. La certeza ideológica de un mercado efectivo les impedía verlo. Tan perfecto que él mismo habría arreglado cualquier mal funcionamiento. Y al menos en esto de las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania Es probable que se convierta Repitiendo ese punto de quiebre en 2008, pero esta vez para el sistema energético europeo.

Solicitud de Garantías

La exposición financiera de las eléctricas a día de hoy por los mecanismos de la plataforma Eex de Leipzig, además, es enorme: unos doscientos mil millones de euros se han acumulado casi todos en los últimos meses -según estimaciones del sector- de los que unos treinta o cuarenta más se realizaron ayer mismo con un salto en los precios de la energía. A Gazprom le bastó extender el cierre del gasoducto Nord Stream 1, lo que provocó violentos repuntes en los índices de las plataformas de gas y electricidad, para que cientos de empresas pudieran confiar en sus líneas de crédito con los bancos para otorgar nuevas garantías a Eex. Cada ruptura de precios obliga a los productores de electricidad que participan en el mercado de Leipzig a realizar nuevos pagos: incluso si los precios ya se han multiplicado por diez o más; Aunque sea un fruto teórico -generado por un algoritmo- de intercambios que ya no ocurren en esta plataforma de Leipzig, porque ahora son muy pobres en liquidez. Incluso si no se satisfacen la oferta y la demanda y no se realiza el intercambio, la IA eleva los precios.