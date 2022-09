GTA 6: Hagamos un seguimiento del estado del robo de material de procesamiento

¿Por qué Rockstar Games confirmó el robo cuando no se han molestado en confirmar o negar públicamente las filtraciones en el pasado? Lanzar un juego como GTA 6 (o como lo llamen, ya que el nombre oficial aún no se ha revelado) es imprescindible para La salud financiera de Rockstar y Take-Two Games , tanto es así que durante las reuniones con accionistas e inversores nunca faltan las preguntas sobre el estado de la cuestión. Dejar incierto al sector podía tener graves consecuencias, por lo que, en este caso, era necesario tomar una posición oficial.

«Recientemente fuimos testigos de un pirateo de nuestra red por parte de un tercero no autorizado que accedió y descargó ilegalmente material confidencial de nuestros sistemas, incluido material de desarrollo del próximo Grand Thef Auto. Actualmente no planeamos descontinuar ninguno de nuestros servicios de juegos y esto no tendrá ningún impacto a largo plazo en el desarrollo de nuestros proyectos en curso.

¿Qué saldrá de esta historia?

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento oficial para GTA 6, pero se habla constantemente de 2024. Muchos se han preguntado si el robo de materiales creará Demora. De hecho, no se dice, a menos que se implementen nuevas medidas de seguridad, como detener el negocio durante algún tiempo. Ciertamente habrá alguna sacudida en la producción, pero su escala aún no está clara. Los riesgos más evidentes son otros y no menos graves, sobre todo para la relación entre desarrolladores y jugadores, pero también para las condiciones laborales de las casas de software.

Ante tal situación, toda la industria podría contraerse más de lo que ya lo ha hecho en los últimos años, haciendo que los contactos previos a la comercialización sean aún más escasos. Se sabe que los desarrolladores tiemblan ante la idea de abrirse a los jugadores porque cada palabra que tienen puede ser malinterpretada por las hordas de desprecio, que no pueden esperar para provocar discusiones sobre cualquier cosa, hablar sobre temas que no entienden. , enfrentarlos contra todo. Un interés en dejar que muerdan el anzuelo en los desacuerdos. Los comentarios sobre los videos de GTA 6, lamentablemente, confirmaron esta tendencia. Aunque data de 2017 y aunque muestra algún material de procesamiento, muchos lo han utilizado para expresar juicios francos sobre el juego, comentando como si estos videos fueran el espejo de la versión final. El daño está relacionado con la importancia del título, pero subraya la incapacidad de muchos jugadores para conversar con los profesionales, si no de una manera tóxica y, a menudo, ofensiva. También subraya por qué los equipos siempre han esperado poder exhibir su trabajo en las mejores condiciones posibles, para evitar ciertos ataques.

El resultado más probable sería una afirmación de la calidad de la política implementada por las principales casas de software para excluir a los miembros de los equipos de desarrollo del debate público, además de algunos elementos notables, que probablemente se exacerben. Lástima, porque en cambio esta podría ser una excelente oportunidad para entender ¿Cómo funciona el desarrollo de videojuegos? En equipos tan grandes y ver cómo se ve el juego en progreso, además de los filtros de comunicación oficiales.

Otro gran riesgo es posible Reducción de la flexibilidad de trabajar desde casa., o trabajo inteligente para ponerlo en una expresión más moderna. Los riesgos asociados con que los empleados manejen datos confidenciales de forma remota ya eran conocidos, pero tal hecho alimentaría los temores de los escépticos, que ahora tienen una flecha puntiaguda en su arco. El robo de material no se detendrá, pero las condiciones de trabajo pueden deteriorarse en muchos estudios, no solo en Rockstar Games.

Cabe señalar que estas son solo hipótesis por el momento, porque los efectos reales del robo aparecerán primero a mediano y largo plazo. Para saber qué pasará, solo queda verlo.