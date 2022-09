«Cómo salir de Rusia», un aumento de las búsquedas en Internet a la espera del discurso de Putin. Miedo a la «movilización general»

«Cómo salir de Rusia» Por la tarde en Google se convirtió en una de las búsquedas más fuertes de los Urales a Siberia. Y cuanto mayor era la anticipación por el discurso de Vladimir Putin a la nación, más investigación continuaba incluso cuando la intervención del líder en un escenario sin límites en el caos de las comunicaciones fue pospuesta por el Kremlin. El aumento en la búsqueda fue interceptado específicamente por Telegram Mozhem Obyasnit, pero también se puede detectar en Google Trends, confirma meduza.io.

En Rusia, busca la frase "; Cómo salir de Rusia " Apareció en Google esta noche, exactamente cuando estaba programado que Putin se dirigiera a la nación después de la aprobación de nuevas leyes sobre «movilización» y «» ley marcial. & quot; https://t.co/afBuMfjYuX pic.twitter.com/ZR2FUme4Io & mdash; Meduza en español (meduza_es) 20 de septiembre de 2022

Pero, ¿qué podría despertar el deseo de saber cómo salir de Rusia? El pasado mes de marzo se registró un éxodo masivo de la burguesía rusa, en los días inmediatamente posteriores a la agresión de Ucrania cuando las fronteras aún no estaban cerradas y las sanciones aún no habían empeorado la economía. Ahora la situación ciertamente ha empeorado y crece el temor a una «movilización general», lo que podría obligar a millones de rusos al servicio militar obligatorio. No es casualidad que la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, aprobara por unanimidad la ley que aumenta las penas para los infractores de la ley marcial (asociada a la movilización pública) y los evasores del servicio militar. Luego está la preocupante pregunta sobre el «referéndum» sobre la anexión de Donbass, cuyo resultado es impredecible.