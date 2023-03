Gripe aviar H5N1, virólogo Clemente: “Hay preocupación por el contagio en diferentes especies. Una situación precaria”

La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) estima que en las últimas tres semanas, 2,5 millones de animales han muerto o han sido sacrificados a causa de la influenza. Mundo: “Ha habido informes de casos humanos, especialmente en el Lejano Oriente, pero siempre parecen ser de naturaleza zoonótica”.

La «Espada de Damocles» se encuentra entre aproximadamente un millón y medio de virus animales desconocidos, «aproximadamente la mitad de los cuales son capaces de infectar a los humanos». Así en una entrevista con el virólogo fattoquotidiano.it Máximo Clemente puede seleccionar influenza aviar H5N1, que infectó a un padre y a una hija de 11 años, que luego murió, en Camboya, se cobró víctimas entre aves e incluso mamíferos como los lobos marinos peruanos. La Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) estima que en las últimas tres semanas, 2,5 millones de animales han muerto o han sido sacrificados a causa de la gripe. «Usando los datos informados a la Organización Mundial de Sanidad Animal entre 2005 y 2019, escribe Woah, la prevalencia es mínima en septiembre, comienza a aumentar en octubre y alcanza un máximo en febrero». Sin embargo, la temporada aún no ha terminado: en las últimas tres semanas, se informaron 37 brotes en aves de corral y alrededor de 120 en otras aves. Entre ellos se encuentran los primeros brotes entre aves domésticas en Bolivia y los primeros en aves silvestres en Cuba y Ecuador. Además, en torno a este período 2,5 millones de animales murieron o fueron sacrificados por la gripe.

Un panorama alarmante que también ve implicada a Italia. Antes de que murieran las gaviotas lago de garda, Luego informes de más especímenes muertos en Trentinoo Aquí también está el primer positivo confirmado para influenza aviar. La propagación masiva del virus entre las aves silvestres sigue preocupando a los expertos de todas las latitudes. “Este -explica a Adnkronos Salute el científico que dirigía el laboratorio de microbiología y virología del Hospital San Raffaele de Milán- es uno de los aspectos que preocupa a la comunidad científica porque, desde el punto de vista epidemiológico, los veterinarios dicen que están surgiendo estas infecciones en diferentes especies silvestres. Ha habido informes de casos humanos, especialmente en el Lejano Oriente, pero siempre parecen ser de naturaleza zoonótica.«.

Por ejemplo, las autoridades sanitarias de Camboya confirmaron que la infección no se transmitía de una persona a otra. “Mientras sea así, y no haya infección en humanos, está claro que va relativamente bien -señala Clemente-, sin embargo, siempre existe el riesgo de transmisión desde un entorno salvaje, como el del lago de Garda, A un entorno que incluye también nuestras fincas. En cuanto a la transmisión a humanos por el momento, no hay nada concreto, salvo casos aislados. Sin embargo, es una situación que debe mantenerse bajo control absoluto porque, de hecho, es una de esas situaciones potencialmente riesgosas».