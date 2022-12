Gripe australiana 2022, Pasetti: ‘una encrucijada infernal con la covid y otros virus’

«Nos enfrentamos a la peor temporada de gripe en 50 años, sin duda»: Nunca habíamos visto tantos casos y sobre todo tan pronto. Era obvio, era ampliamente esperado.” Esto fue confirmado a Adnkronos Salute por Matteo Pasetti, director de la clínica de enfermedades infecciosas en la clínica San Martino en Génova, quien expresó su preocupación, también en las redes sociales, por el impacto en el sistema. La salud es una «tormenta perfecta» de virus respiratorios. «Sobre todo -destaca en uno de los post- que estamos asistiendo a un cruce infernal entre la gripe ‘Australia 2022’ que crece de forma aterradora, otros virus respiratorios que están creciendo y Covid, que nunca se rindió con muchas lesiones. Está claro que un cruce así perjudica al sistema de salud, porque lamentablemente todavía tenemos una cantidad muy grande de personas que no se han vacunado o lo han hecho solo parcialmente contra el virus Covid.

Porque el Covid -añade- siempre está en un segundo plano, ejem. Y a eso le sumamos también todos los virus y otros microorganismos de las vías respiratorias. Este río crecido ya ha sido covid para nuestros hospitales. Así que ojo, porque el peligro está. en derrumbe», advierte. Bassetti informó ayer sobre el caso en planta: «No es bueno volver el lunes y encontrar a 7 en el hospital con neumonía por Covid entre 70 y 85 años que no estaban vacunados o solo parcialmente», dijo. «¿Nos damos cuenta? En diciembre de 2022 había 7 personas con neumonía grave masiva que no estaban vacunadas contra el covid».

«Salir con mascarillas en RSA y hospitales»Como explicó ayer el ministro de Salud, Orazio Schillaci, «me parece una decisión lógica. Por un lado, el Covid al menos nos ha enseñado esto: y es que en lo que respecta a los trabajadores de la salud, pero en general también a los visitantes, es tiene sentido usar una máscara cuando viene al hospital o va a la RSA. Creo que es correcto continuar así para proteger a los ancianos y a los vulnerables y eso es lo que creo que seguiremos haciendo durante mucho tiempo. Después de eso, es cierto que durante las vacaciones aumentarán las posibilidades de reuniones a puerta cerrada, pero no creo que podamos volver atrás. No es que podamos decir: celebra la Navidad con mascarilla en casa”, destaca Pasetti.

“Creo que es importante que la gente sepa que en algunos contextos es mejor usar mascarilla, y es mejor llevarla contigo -enfatiza la especialista-, pero no me gustaría que haya una recomendación para todos, como fue el caso el año pasado. No hay obligación de usar una máscara para todos. Hay una recomendación fuerte, así que iremos en esa dirección».