Gran Turismo 7, ¿un posible aplazamiento? Sony ha pospuesto un evento de prensa, dice una fuente – Nerd4.life

Gran turismo 7 debe ser el protagonista evento de prensa Que estaba programado para mañana 25 de enero de 2022, pero ya está Cancelado tarde Una fecha por establecer, informa el periodista / informante Tom Henderson, proyectando sombras potenciales con la posibilidad de que el juego se reúna remisión.

Obviamente estas son solo suposiciones a partir de lo que queda, por ahora, solo un rumor, pero tom henderson Se considera una fuente confiable de información, por lo que se toma en cuenta.

De todos modos, incluso si fue un movimiento para este evento de prensa con la presentación, ciertamente no está relacionado con el aplazamiento real de Gran Turismo 7, solo que el evento definitivamente será un poco sospecharTeniendo en cuenta que el lanzamiento del juego está actualmente programado para el 4 de marzo, es una distancia relativamente corta a partir de ahora.

“Sony pospuso el evento de prensa de Gran Turismo 7, que estaba programado para mañana, y no se fijó una nueva fecha ni se dio una explicación”, dijo Henderson en su tweet inicial. «Es un poco preocupante cuando piensas que el partido será el 4 de marzo».

En un segundo tuit, Henderson aclaró que anteriormente había ocurrido una situación similar con The Last of Us 2, que anteriormente se había pospuesto para el partido, pero claramente es difícil conectar las cosas. Sin embargo, también afirmó que si la movida se debió al Covid, por ejemplo, no explicaría la falta de información al respecto.

Solo en los últimos días ha aparecido la descarga del peso aparentemente enorme de Gran Turismo 7, que parece superar los 100 GB, así como el video del juego en el Daytona International Speedway.