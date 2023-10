Gran Hermano, una lucha entre Heidi Bacchi y Anita Olivieri: “¡Basta, hay que crecer!”

Unas horas nos separan del noveno episodio de la serie. Hermano mayorDos miembros de la Cámara de Representantes regresan para servirse mutuamente. Heidi Bassi y Anita Oliveri. Las dos chicas a menudo discutían y discutían y parecía que no podían encontrar puntos en común.

la razón choque Las nominaciones fueron. Heidi está realmente convencida de que Anita tendrá que salir de casa esta noche.. opinión Tú primero Estaba enfadado Oliverio Convencida de que debería habérselo dicho en la cara:

«Si quieres hablamos – le dijo Anita a Heidi – pero no me bajo de la cinta porque no tengo ganas de interrumpir. Quería decirte que me molestaba cuando hablabas de mí a medio metro». lejos de mí. Estabas hablando de esta noche, de quién en tu opinión debería salir o salir. Esta noche, sentí todo. No es que estaba durmiendo, no, pero incluyeme. Si hablas de mí, significa que yo «Estoy a tu lado y no sabías que lo escuché».