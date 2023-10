¿Cómo se comportan realmente los nuevos Dacia Extreme? Pros y contras de los modelos renovables cada vez más populares

Dacia ha ampliado su oferta productiva, yendo más allá… La verdadera identidad de marca es el bajo coste, como lo demuestra la colección Extreme. Los modelos Extreme también presentan colores de carrocería específicos, por ejemplo Oxide Green para Sandero, Jogger y Duster, o Ardesia Blue para Spring. Esta transformación ya lleva tiempo en marcha y ha estado marcada por un aumento de la calidad y la ambición tecnológica de sus vehículos, manteniendo al mismo tiempo un fuerte vínculo con sus raíces.

La amplia gama de coches Dacia todavía incluye niveles de equipamiento básicos Precios muy competitivosLos precios parten de 11.500 euros. La marca también presentó versiones más avanzadas que abrazan tecnología y detalles distintivos que los distinguen de los modelos básicos. Un ejemplo de esta evolución es el nivel de equipamiento Extreme, que ofrece características específicas diseñadas para elevar el nivel de prestaciones de los coches Dacia. Esta configuración está disponible para los modelos Spring, Sandero Stepway, Duster y Jogger.

Dacia Extreme: cómo se conducen realmente los coches

Configuración principal para Colección Dacia Extrema Presenta acabados propios, que incluyen cubiertas de color cobre para las carcasas de los retrovisores, tapacubos, logotipo trasero de Dacia y otros elementos de diseño. Estos elementos distintivos también se extienden al habitáculo, incluidos los patrones topográficos que adornan muchas partes del coche, incluidas las alfombrillas de goma. Las llantas de aleación de 16 pulgadas (excepto el Duster que tiene llantas de 17 pulgadas) tienen un acabado en negro brillante.

el Interiores de coches extremos Está revestido con un tejido MicroCloud lavable de color gris similar al terciopelo, conocido por su resistencia y fácil limpieza. Este material recubre los asientos, con el logo Dacia Link grabado en los asientos delanteros y en los paneles de las puertas de los modelos Duster, Sandero Stepway y Jogger. Además, las versiones Sandero Stepway Extreme y Jogger Extreme están equipadas con el sistema Extended Grip, que regula el ESP y el sistema de control de tracción para mejorar el control en terrenos irregulares y embarrados.

Ahora, analicemos las características específicas y los precios de cada modelo.

Dacia Duster Extremo

Dacia Duster Extremo Solo se ofrece en el nivel de equipamiento Premium, que incluye llantas de aleación negras de 17 pulgadas con tapacubos de color cobre, sistema sin llave, dos tomas USB y una cámara de visión múltiple. Está disponible con todas las motorizaciones de la gama, excepto el motor de 90 CV. El precio de salida es de 21.550 euros para el Dacia Duster Extreme 1.0 TCe GLP de 100 CV. La versión de gasolina con motor 1.3 TCe de 150 CV y ​​cambio automático EDC se ofrece a un precio de 25.450 euros. Entre estas dos versiones se encuentra el Dacia Duster Extreme 1.5 dCi de 115 CV con tracción delantera (22.550 euros), mientras que el modelo superior cuenta con el mismo motor pero con tracción total (25.050 euros).

Dacia primavera extrema

Dacia primavera extrema Ofrece un motor más potente, con 65 CV y ​​125 Nm de par, asociado a la misma batería de 27 kWh que la versión de 45 CV. El Dacia Spring Extreme Electric 65 tiene un precio base de 23.200 €, 1.750 € más que el modelo base. Este extra de potencia mejora las prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 13,7 segundos y una velocidad máxima de 125 km/h. La autonomía declarada alcanza los 220 kilómetros.

Dacia Sandero Stepway Extremo

Dacia Sandero Stepway Extremo Sólo está disponible con el Sandero Stepway, que tiene algunas características inspiradas en el todoterreno. El modelo Extreme incluye de serie climatizador automático, cámara de marcha atrás y sistema sin llave. También hay una versión superior, la Extreme Up, que agrega una pantalla táctil de 8 pulgadas con compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, un freno de estacionamiento eléctrico, una consola central elevada, sensores de estacionamiento delanteros y un sistema de advertencia de punto ciego. Dacia Sandero Stepway Extreme está disponible con tres motorizaciones: el motor de gasolina 1.0 TCe GLP de 100 CV, el motor de gasolina 1.0 TCe de 90 CV con cambio automático CVT y el 1.0 TCe de 110 CV. Los precios parten de los 17.800 euros para la versión GLP, subiendo hasta los 18.650 euros para la versión automática y hasta los 18.100 euros para la versión de 110 CV. El Dacia Sandero Stepway Extreme Up sólo está disponible con un motor GLP de 100 CV (18.300 euros) y un motor de gasolina de 110 CV con cambio manual (18.600 euros).

Dacia Jogger Extremo

Dacia Jogger Extremo Es el modelo más versátil con muchas opciones, incluida una tienda de campaña trasera para acampar y una mochila para dormir. Este último añade un baúl que permite crear una cama de matrimonio (190 x 130 cm) en el maletero. El maletero se puede utilizar para viajar con cinco pasajeros y está equipado con un compartimento inferior para guardar objetos, además de paneles de puertas abatibles y convertibles en mesa. Para utilizar la cama (con un peso máximo de 50 kg), es necesario desmontar ambos asientos de la tercera fila en las versiones de siete plazas.

Tanto la versión Extreme como la Extreme Up están disponibles en Jogger. El acabado Extreme incluye control de clima automático, una cámara de marcha atrás, un sistema de entrada sin llave, un soporte para teléfono inteligente y mesas plegables en la segunda fila. El Extreme Up agrega advertencia de punto ciego, freno de estacionamiento eléctrico, sensores de estacionamiento delanteros y un sistema de navegación con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay (con cable). Los precios parten de 20.700 euros para el Dacia Jogger Extreme 1.0 TCe LPG 100 CV de cinco plazas (21.500 euros el de siete plazas) y suben hasta 20.850 euros para el 1.0 TCe LPG 110 CV (21.650 euros el de siete plazas). El Dacia Jogger Extreme Up está disponible a un precio de 21.200 euros con el 1.0 TCe GLP de 100 CV (22.000 euros para la versión de siete plazas) y a 21.350 euros para el 1.0 TCe de 110 CV (22.150 euros para la versión de siete plazas) .

Pros y contras de los nuevos coches Dacia Extreme

Dacia es conocida por Ofrecer vehículos competitivos en precio.En comparación con sus competidores en el mercado del automóvil. La gama de vehículos que ofrece Dacia suele ser elegida por quienes quieren comprar un coche nuevo sin gastar mucho dinero. La filosofía de diseño de estos vehículos se centra en optimizar los costes operativos simplificando los procesos productivos. Los repuestos de Dacia suelen ser más asequibles que los de otras marcas, lo que ayuda a mantener bajos los costes de mantenimiento a largo plazo.

Muchos modelos Dacia son conocidos por sus interiores espaciosos y… Generosa capacidad de cargaEsto lo hace adecuado para las necesidades diarias de los conductores, al tiempo que garantiza un buen nivel de comodidad y funcionalidad. La calidad del diseño interior y los materiales utilizados pueden ser inferiores a los de las marcas de coches de gama alta.

Dacia tiene una gama de modelos relativamente limitada en comparación con otros fabricantes, centrándose en un número limitado de propuestas.

El Dacia Duster obtuvo la calificación Euro Ncap A Calificación general: 3 estrellasTeniendo en cuenta la presencia de algunas funciones de seguridad como un limitador de velocidad. Se observaron deficiencias, como la falta de capó activo, frenado automático de emergencia para peatones, AEB urbano, AEB extraurbano y asistente de mantenimiento de carril. Por tanto, la puntuación final otorgada es de 3 estrellas.