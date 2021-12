Graduados de Irma Testa: «La homosexualidad no es una deficiencia»

“La homosexualidad para muchos es una deficiencia, y por temor a dañar su imagen, muchos atletas guardan silencio y se esconden”. Sale Irma Testa, la primera boxeadora italiana en clasificarse para los Juegos Olímpicos (en Río 2016), y luego la primera en ganar una medalla en los Juegos (bronce en Tokio hace unos meses). «La gente que me rodea lo sabe desde hace años, pero ahora creo que es apropiado decírselo a todo el mundo. Hablar sobre la orientación sexual en el mundo del deporte es especialmente valioso, porque los campeones deben ser perfectos. La homosexualidad sigue siendo un defecto. Incluso Para mí lo era. Lo era hasta hace unos meses. Pero esta medalla de Tokio se ha convertido en mi escudo: Ahora que la atleta Irma está a salvo, la mujer Irma puede ser honesta ”, explica en una entrevista con Vanity Fair.

«Hay muchas personas que son discriminadas».

«Todavía hay mucha gente siendo discriminada y eso no es bueno. No puedo hacer mucho, pero al decir la verdad sobre mí, también puedo decir que no hay nada malo. Tenía miedo de que la gente me viera competir y pensar, ‘Ah, mira, ahí está «Ella es así», en lugar de decir: ¡Qué bien! No digo que sea lesbiana porque en el futuro podría haber un hombre. Desde niña me atraían las mujeres, pero a veces también lo sentía por los hombres. Las etiquetas correctas son:

Para que las cosas sean normales, primero debe mirar las etiquetas. Pero no lo uso porque no me gusta «.

«Cuando le dije a mi madre, ella se lo tomó con naturalidad»

“Sucedió que hablé, incluso públicamente – continúa – de las personas que amaba cambiando de género. Y eso me disgustó. A mí, pero sobre todo a ellos, que leen escuchando mis palabras, se pueden ofender. y herido, invisible. Por otro lado, nunca oculté la verdad a mi familia. La primera vez que me enamoré de una chica, esperé un poco para ver que no era un destello en la sartén, y luego le dije mi mamá yo ni siquiera tenía 16 años. Ella lo tomó con naturalidad. Pensé que no podía entender, pero en cambio ella entendió. Me dijo: «Si eres feliz, está bien. No creo que ella nunca Eso pensaba – en Torre Annunziata, donde crecí, y yo también, la mente no está abierta – pero creo que ella amplió sus horizontes para mi amor «. Y este preguntarse por ella me conmueve. Después de unos años, mi hermana también salió ”.

«A mi padre le respondo de vez en cuando le doy una dosis»

Frases en las que aparece el papel central de la madre: “Al crecer sin padre, vi primero a mi madre, y luego a mi hermana, haciendo grandes sacrificios. Mi hermana era una apasionada del box antes que yo, pero tuvo que parar para ir a trabajo, porque en casa el sueldo no alcanzaba. Fue ella quien me dio el dinero. Frente al tren para venir a entrenar con la selección de Asís. Nunca me dijo nada, pero todavía me siento culpable con ella. Para muchos años no hablé con mi padre. Me mandaba mensajes de texto, me llamaba, y nunca respondí. Recientemente, respondí el teléfono, pero en algunos Solo ocasionalmente le doy una cena. Lo hago por él, porque hasta ahora como sé, si lo he hecho antes, mayor razón por la que ahora puedo quedarme huérfano «.