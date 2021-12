¿Cuál es el momento adecuado para irse a dormir para evitar problemas cardíacos? Un estudio en inglés explicó que »ILMETEO.it

¿Cuál es el momento adecuado para irse a dormir para evitar problemas cardíacos? El estudio del inglés explicó que

Hay un momento ideal para dormir si quieres reducir el riesgo para el corazón.Que es un archivobuen tiempo Ir a dormido para evitarlo problemas del corazón? Uno Estoy estudiando ingles Explica que hay uno intervalo de tiempo óptimo Para reducir los riesgos para la salud del corazón, especialmente para las mujeres.

Resultados de la investigacion: muestra de más 88 mil personas (58% mujeres y 42% hombres) entre las edades de 43 y 79 años. Entre 2013 y 2015 Comenzaron a probar la hora de acostarse, tratando de mantenerla Cierta estabilidad en el tiempo.

Bueno, alrededor 3200 participantes Tuvieron Problemas cardiovasculares. Si al principio era posible pensar que el sueño y la insuficiencia cardíaca no están relacionados, entonces a partir de este análisis se descubrió que no es cierto en absoluto. En particular, aquellos que Se fueron a la cama pasada la medianoche Ellos tenian uno Porcentaje superior al 25% comparado con los que dormían Entre las 22.00 y las 23.00 horas; Pero también los que se han ido Dormir demasiado temprano no estaba exento.

En otras palabras, los científicos han demostrado queEl mejor momento para dormir es alrededor de las 10:30 p.m.. Obviamente, no debe considerarse una regla estricta y rápida, sino simplemente Asesoramiento para reducir las posibles consecuencias a largo plazo.

Los científicos han señalado una cosa importante: a partir de estos estudios No parece haber una relación con la cantidad de sueño., es decir, incluso aquellos que duermen menos no tienen compensación cardiovascular.

Después del tiempo especificado, los resultados de la búsqueda son visibles: Aquellos que no respetan los ritmos circadianos tienen un mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. En casi todas nuestras celdas hay un archivo gene que regula la producción de proteínas que se acumulan durante el día y luego disminuyen durante la noche.

«máquina de reloj biológico« Es necesario para muchas funciones corporales. Sigue esto Quienes trabajan de noche y convierten la noche en día pueden tener muchos problemas.