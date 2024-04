Google estudia una nueva suscripción para poder utilizar inteligencia artificial en su buscador

respuesta de google

Aún no se sabe si estas nuevas herramientas se anunciarán o se integrarán en el buscador: según el Financial Times Las discusiones aún están en curso Dentro de la compañia. Pero Google está respondiendo a los rumores. «Durante años, hemos reinventado la búsqueda para ayudar a las personas a acceder a la información de la forma que les resulte más natural», afirma un portavoz de la empresa. A través de nuestros experimentos creativos en el campo de la inteligencia artificial dentro de la búsqueda de Google, Ya hemos respondido miles de millones de consultas y estamos viendo un crecimiento positivo en las consultas de búsqueda. En todos nuestros principales mercados. Seguimos mejorando el producto rápidamente para satisfacer las nuevas necesidades de las personas”. Luego afirma que “No estamos trabajando ni pensando en una experiencia de búsqueda de Google sin publicidad.. Como lo hemos hecho muchas veces en el pasado, continuaremos creando nuevas funciones y servicios premium para mejorar nuestras ofertas de suscripción. No tenemos nada que anunciar en este momento.».