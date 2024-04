En Venezuela, las próximas elecciones presidenciales no prometen ser justas: aquí están las idas y vueltas del gobierno

Si eliminamos un asiento en la mesa, queda un candidato presidencial. Lo que ocurrió en Venezuela En marzo es increíble si no estamos exactamente en Venezuela. Maduro & Co., a la que estamos acostumbrados Golpe de teatro Sin precedentes.

Pero vayamos por orden y por puntos, para tratar de desenredar la maraña a través de la cual el gobierno Bolivariano intenta por todos los medios solucionar el problema. Entrelazar Elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio de 2024 para asegurar una vez más una victoria fácil de la Revolución Bolivariana.

La elección presidencial en Venezuela es un evento en el que la oposición intenta unirse y competir contra Nicolás Maduro y contra Partido Socialista Unido de Venezuela – Psof. En este orden de ideas, a finales de 2023 se celebraron primarias dentro del mundo de los partidos de oposición y el ganador fue un político muy conocido en la actualidad venezolana: María Corina Machado. Se trata de la mujer que ya había llamado la atención durante la era de Hugo Chávez dentro y fuera del país sudamericano por ser una de las pocas que abiertamente y sin filtros se oponía a las políticas del «comandante».

Machado «se empapó» intelectualmente de la ideología de extrema derecha, pero no de su coherencia a lo largo de los años y su total dedicación a la causa venezolana (nunca se reconcilió con el gobierno y nunca abandonó el país, como hicieron con otros conocidos disidentes). Líderes) produjeron un Gran beneficio En términos de imagen. Y esta es precisamente su imagen de integridad, su determinación y su capacidad para “promocionarse” como una nueva alternativa dentro del mundo de la oposición venezolana (en los últimos años su base de votantes era pequeña y su nombre no aparecía entre ellos en absoluto). Elegible para el cargo de Presidente) lo lanzó en la reunión de julio.

Sin embargo, este enorme aumento del consenso también fue notado por el gobierno de Maduro, que lo consideró mejor, unos días antes de las primarias (a las que el gobierno también se opone), Campeones Machado ejercerá cargos públicos a través de la Contraloría General de la República (organismo controlado por el Partido Socialista Unido) Prevenir eso Nominaciones oficiales para el 28 de julio. Está claro que a esto le siguieron acusaciones y contraacusaciones, así como presiones y quejas internacionales (Estados Unidos y la Unión Europea) para garantizar elecciones transparentes, legales y pluralistas.

En ese punto, María Corina Machado y sus seguidores pensaron en buscar una solución, para no producir una fuerza mayor a la que ya existía y no aumentar las tensiones. Brillante. Nominen a alguien que tenga la plena confianza de Machado y pueda encarnar y transmitir ese deseo de cambio que ha sido la bandera de la oposición durante años: si tiene el mismo nombre que Machado, mejor. El elegido fue académico. Corinna Joris VilasanaEl filósofo y profesor universitario fue presentado a los votantes el 22 de marzo, pocos días antes de la fecha oficial de cierre del período de inscripción de candidatos presidenciales, es decir, el 25 de marzo. En resumen, parece haber llegado a una solución entre la Plataforma Unionista Democrática – BUD – y el partido aliado Nuevo Tiempo (centroizquierda liderado por Manuel Rosales) para proponer un candidato único que pudiera enfrentar al PSU y guiar a todos. “No revolucionario”.

Pero aquí está el problema: a pesar de los numerosos intentos de Budd, Machado denunció que no fue posible registrar a Corinna Joris Vilasana porque No le permitieron acceder al sistema automatizado oficial Del registro del Consejo Nacional Electoral (CNE). En resumen, María Corina Machado no puede competir en las elecciones presidenciales porque ha sido obstruida arbitrariamente por el gobierno; Corinna Joris Vilasana, la reemplazante designada, no pudo (accidentalmente) hacerlo inscribirse Al padrón electoral Pero mientras tanto, con otra novedad, resulta que Manuel Rosales Habilitar para registrarseunos minutos antes de que expire el tiempo límite previsto.

Obviamente, esto causó caos dentro de la oposición (y por lo tanto fue un plan exitoso por parte de la UPS), que ahora tiene que entender cómo reorganización Para intentar apostar en unas elecciones que creemos que no serán transparentes, legales ni justas. Por su parte, Rosales (71 años), actual gobernador del estado Zulia, acusado por algunos sectores de la oposición de ser un “títere” en manos de Maduro, anunció que firmó sólo para que la oposición no Pierdo la oportunidad de publicar eso. No es convincente Todos los miembros de Pud donde hay personas que hablan sin filtros. traición.

La lista oficial de trece candidatos para las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio y aprobadas por el Consejo Nacional Electoral queda así: Nicolás Maduro (Gran Polo Patriótico), Manuel Rosales (Un Nuevo Tiempo), Enrique Márquez (Centrados), Edmundo González (LODO). ). , Antonio Icarry Angola (Alianza La Pez y Avanzada Progresistas), Daniel Ceballos (Arriba y Voluntad Popular), Luis Eduardo Martínez (Movimiento Demócrata – AD, Movimiento Republicano – MR y Bandera Roja – BR), Juan Carlos Alvarado ( Cube), Claudio Firmin (Soluciones Firmin), Benjamín Racio (Partido Unión Democrática Nacional – Condé), Javier Bertucci (El Cambio), José Brito (Partido Primiro Venezuela, Venezuela Unida y Unidad Vizión Venezuela), Luis Ratti (Partido Popular Democrático ).

En resumen, Maduro y sus asociados parecen compartir las costumbres y tradiciones de su amigo y aliado. Ponlo adentroque acaba de “ganar” las elecciones en Rusia eliminando (incluso físicamente) a todos los oponentes reales y dejando competir sólo a candidatos “inofensivos” que permitan defender (frente a quienes todavía quieren creer en ello) el funcionamiento del sistema democrático en el país.