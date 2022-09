Glenn Schofield admite que la crisis se hace «por pasión» – Nerd4.life

Parece que el equipo de Striking Distance Studios está teniendo un período Persona especial Para completar el desarrollo Protocolo de Calisto a tiempo. Con una publicación en Twitter, glen scofield Hable acerca de 6-7 días hábiles a la semana y turnos de 12-15 horas.

El tuit en cuestión ha sido borrado por el propio autor, posiblemente por las reacciones de enojo ante los tonos empleados, que casi parecen legitimar la crisis y el «trabajo duro» realizado por emoción. Pero no lo suficientemente rápido: fue rescatado y compartido por varias personas, incluido el famoso periodista Jason Schreyer, quien criticó las afirmaciones del director del juego de The Callisto Protocol.

«Trabajamos 6-7 días a la semana, nadie nos obliga. Fatiga, fatiga, Covid, pero trabajamos. 12-15 horas al día. Estos son juegos. Trabajo duro. Lo haces porque te encanta».

Mostrar captura de pantalla original

El fenómeno de la crisis, que consiste en afrontar transformaciones mucho más largas e intensas de lo habitual respetando los plazos, está muy extendido en la industria de los videojuegos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo cada vez más estudios y editoriales se distancian de esta práctica nociva de los empleados.

El protocolo Callisto está programado para entrar en funcionamiento en 2 de diciembre Para PS5, PS4 y Xbox Serie X | S, Xbox One y PC. El equipo dijo recientemente que el juego no llegará a Game Pass porque no es adecuado para títulos lineales.