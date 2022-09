Después de Putin, habrá otro zar. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado, pero en Occidente nadie quiere oír hablar de ella »- Corriere.it

De Mijaíl Shishkin

El gran escritor ruso: «Los países occidentales están tratando de pacificar la guerra en Ucrania, pero lo hacen bajo su propio riesgo. El heredero de Putin solo querrá ganar la guerra contra el mundo».

“En la primera plana de la guerra. En la última página, un crucigrama”. Me viene a la mente un pasaje de mi novela “Luz y oscuridad” mientras viajo en tren unos días después de la invasión rusa de Ucrania.

Frente a mí, un pasajero leía el periódico: en la primera página estaba la guerra, en la última página, el crucigrama. Han pasado varios meses desde entonces, y los horrores cotidianos comienzan a desaparecer de los titulares, a pesar de la intensificación de los enfrentamientos armados en toda su brutalidad..

En Occidente, ya nadie quiere oír hablar de la guerra.La gente está cansada de las masacres y la solidaridad.

La gente exige paz, estabilidad de precios y una vida pacífica Y la oportunidad de disfrutar de las vacaciones.

Esta no es la primera vez que mis artículos dan la alarma sobre las próximas atrocidades. antes de unirse Crimea, se basó en un cuento popular ruso, Teremok, para describir el futuro desconocido de Europa. Érase una vez una casita tranquila en el bosque – A termok Donde muchos animales salvajes viven juntos. Un día una rana llamó a la puerta. «¡Toc, toc! ¿Quién vive en este teremok? Déjame entrar, a mí también me gustaría vivir contigo”. Los animales dejaron entrar a la rana y felicitaron a todos por la vida tranquila y feliz en su pequeña casa. Después de un tiempo, le abrieron la puerta a Keward, la liebre, y a Raynard, el zorro, así que había sitio para todos en el teremok, pero entonces entró el oso Bruin, que por mucho que lo intentó no podía sentarse en el teremok. En cierto momento, el oso estaba alborotado, con su peso, y aplastó la casa. Y ese fue el final del teremok y el cuento de hadas.