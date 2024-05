Giro y Jonathan Milán ganan la cuarta etapa en Andorra

Filippo Ganna ataca, Jonathan Milan gana la carrera lanzada por Simone Consoni: todo para los atletas italianos en la pista del escenario de Andorra. A orillas del mar de Liguria, a la edad de 23 años, Milán se embarca en una carrera que no puede fracasar, y le hace dar otro salto en su desarrollo que aún no ha conocido sus límites. Porque en el poder que desata sobre el terreno está toda la duda y la ira que envuelve al enemigo cuando no logra imponerse. Cuarta etapa del 107º Giro de Italia, Acqui Terme-Andorra, 190 km, 1700 m de desnivel. A 4 km de la meta, en la salida de Capo Meli (uno de los lugares emblemáticos de Milán-San Remo), ataca Gana. Espectáculo, gran armonía. El mosca piamontés, todavía tiene 7 pulgadas a falta de 2 kilómetros, Pelizzari intenta perseguirlo, pero el grupo es depredador y, a pesar de su fuerza, es atrapado por Simone Consoni, que conduce perfectamente el Milán. Johnny parte delante, durante mucho tiempo, sin querer quedar reprimido, y trae de vuelta al holandés Quigg que intenta unirse a él y supera claramente al australiano Caden Groves, al alemán Phil Bauhaus, luego a Quigg, Merlier y Ballerini. El esloveno Tadej Pogacar se mantiene con la maglia rosa, con 46 pulgadas del galés Geraint Thomas y 47 pulgadas del colombiano Daniel Martínez. El mejor italiano Lorenzo Fortunato, del Bolonia del Astana, quedó sexto con un tiempo de 1:07 minutos. Después de un amargo segundo puesto en Fussano, aquí está la revancha del Milán, el gigante friulano Liddell Trek, primero en San Salvo hace exactamente un año y maillot ciclista en el Giro 2023, símbolo de la nueva generación del ciclismo italiano, no sólo corredor pero también protagonista de los clásicos nórdicos The Great (5º en Gante-Wevelgem). Y un vehículo indispensable del cuarteto dorado en la pista en Tokio 2021: estos cuatro corredores que buscarán una segunda medalla de oro consecutiva en París. Milán ganó una etapa al estilo San Remo, con los últimos 50 kilómetros, desde Savona hasta la meta, similar a la final de Classicsima. Con sol y una temperatura de 18 grados, mucha gente va en camiseta y pantalones cortos, algunos incluso en la playa.