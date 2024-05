Giro de Italia en Padua, Milán sufre derrota y decepción

Decepción de Milán

La camiseta de Ciclamen dio su versión: «Mis compañeros estaban en las primeras posiciones pero simplemente no pude seguirlos, es mi culpa. El final fue un poco diferente a lo que esperaba, muy peligroso, no pude». Para quedarme con ellos, estoy muy decepcionado por la gran remontada que tuve, pero lamento haberme quedado sin aliento pero mis compañeros hicieron un gran trabajo y es una verdadera lástima que después de manejar así a mis compañeros yo no pueda. «No traigas el escenario a casa. Si cometes un error temporal, con oponentes como Merlier, terminarás en segundo lugar».