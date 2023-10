Giro 2024, Nibali: “Ya fuera de Superga”. Roglic: «Montegrappa es decisivo»

Los rumores abundan desde el lanzamiento del 107º Giro de Italia, que se organizó por primera vez en Trento durante el festival deportivo. Vincenzo Nibali, que hace unos días se convirtió en padre por segunda vez con el nacimiento de Myriam, actúa como comentarista del nuevo recorrido: «Es un Giro muy ambicioso, tenemos que estar preparados. La primera etapa es realmente importante, con la subida a Superga que lo hará resquebrajarse. Tengo los ojos puestos en la segunda etapa europea. Esto ocurre 25 años después de la victoria de Marco Pantani, desde aquel día inolvidable con la serie cayendo, cuando el grupo partía y se recuperaba cuando sus compañeros llegaban a la meta. «Sin saber si habían ganado o no. Será una prueba contrarreloj entre Foligno y Perugia. Importante, Ghana podrá expresar su fuerza, pero también será una prueba para la clasificación. La subida al Panche di Tifo no es muy difícil, pero la Tirreno-Adriático siempre ha visto ganar a los campeones, empezando por Pogacar: el que tenga más podrá colocar su piedrita. También veo etapas dolorosas a mitad de semana del Giro, puede haber rupturas. y el grupo puede romperse. Habrá una Cima Coppi en el Stelvio, que falta desde hace muchos años, pero la meta en Livigno es muy difícil con el Mottolino, y me pregunto cómo podrán los organizadores mover el Corre hacia donde no parece ser así. Ser el camino. La última semana será la más aterradora. La fase de Santa Cristina puede cambiar la jerarquía. Sobre todo, la etapa de Selva di Val Gardena a Brocon será la etapa más importante del Giro, porque llegará después de un gran esfuerzo. «Corto pero muy desafiante.»