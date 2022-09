«¡Girelli no está en su mejor momento físico!» , luego responde a Grosso

Atmósfera Montemoro y paulina Bérod Magnín y Sara Gunnarsdottir Intervenido Conferencia de prensa Al final de la victoria 2-0 contra Koge Que pase a la fase de grupos liga de campeones femenina. Estas son sus palabras:

Montemoro

“El valor de tener centrocampistas que suman goles es importante en el transcurso del año. Karusoesta noche vimos GunnarsdottirYo quiero grande Señales de más, pero de todos modos fue así”.

«Jirelli físicamente no está en su mejor momentoAhora vimos a Cree anotar, hacer cosas importantes y además en el primer tiempo fue el delantero central entre los tres defensores y lo hizo bien. Tuvo algunos problemas, pero estamos tratando de manejarlo. En mi carrera es la primera vez que dirijo un equipo que no se preparó porque volvió de la Eurocopa.. No comienzan en el mismo nivel sino que están en diferentes niveles, tratamos de manejarlos, hacer las rotaciones».

«cantor crecer, Perdió mucho fútbol, ​​mucha velocidad. Hizo los preparativos, pero ahora necesita permanecer en el equipo y encontrar el ritmo. Para mi es una niña en crecimiento y lo veo También será importante para la selección«.

«amaba la humildad. Todos trabajaron juntos, siempre encontraron la solución de manera madura y este es el verdadero grupo, United. Todos pueden contar con todos, Trabajan juntos. Primero veo el partido, luego el grupo y el marcador”.

«Hemos crecido y está claro. Ahora tenemos que tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, esta es la Liga de Campeones. Hemos visto a un equipo profesional y maduro dar resultados con un juego que realmente disfruto. no hay continuidad Todavía vendrá».

“No puedo decir que sea mío. Empecé lo que tenemos que hacer, por mentalidad, es un equipo que cree ahora. Cuando vengas a Vinovo Vi que no creen en sí mismos, ahora creen en ello y pueden hacerlo.Pueden jugar un fútbol hermoso y continuar con los grandes nombres y eso es lo importante».

Bérod Magnín

«Nosotros dimos prueba de madurezEn la ida nos sorprendieron y no queríamos volver a hacerlo. Tomamos el campo doblado, serie Y el Maduro Vimos que ganamos por dos a cero Lo hicimos«.

muy despacio me fusioné el año pasado. todos Me pidieron que fuera algo así como un líder. Y como portero, tengo que serlo porque tengo el panorama general y lo veo todo. Hablo mucho y estoy muy malhumorado, y no tuve problemas para hacerlo.«.

Conferencia de Perod Magnin

«El comienzo fue agotador Porque el calendario no era fácil pero todos iban desde los europeos hasta las eliminatorias de la Champions. Hacemos lo que podemos Porque han llegado nuevos compañeros pero de a poco van llegando los frutos como ven.”

«Muy tranquilamente Intentamos sumar un poco año tras año. No hablo de perfección, esta noche ganamos dos a cero, Køge era un gran equipo Pero también éramos geniales, siempre intentando superarnos, Juego para la Juventus y fue mi mejor esta noche.«.

Gunnarsdottir

«Había dos juegos complejosson un buen equipo y Hemos pasado por momentos difíciles. queríamos centrarnos en nosotros mismos Fue una de las razones que nos llevó a la victoria. Al encontrar el espíritu de equipo, fuimos más flexibles y agresivos, Puede que haya sido un poco de suerte, pero es una victoria construida. La integración fue sencilla, La Juventus juega bien al fútbol. Me encanta el espíritu ganador y la pasión detrás de nosotros, hoy estamos felices, jugamos bien y necesitamos jugar con el calendario por delante”.

«No estamos lejos de expresar todo nuestro potencial, en algunos juegos nos faltó algo como dije. Deberíamos haber ganado algunos partidos que no ganamos. La Champions League es una cosa en sí misma. Hay juegos duros. Este año será un gran desafío, pero necesitamos mejorar Vamos por buen camino Y no estamos lejos del máximo potencial».

«Estoy muy Feliz con mi primer gol. jugamos buen juego, Siento que jugué bien pero no solo, estábamos todos juntos. quiero grabar mas y mas Pero estamos construyendo un camino juntos. Estoy aquí para compartir mi experiencia. Con mis compañeros y me gustaría ser uno de los partidarios de las próximas victorias”.

«LosLa principal brecha es la falta de experiencia internacional, Cuando te enfrentas a clubes que lo han ganado todo te sientes intimidado, pero es cuestión de tiempo ganar experiencia. Hay algunos jugadores nuevos que aportaron su experiencia. Vamos por buen camino para demostrar nuestra pasión y voluntad. El año pasado formé parte del Lyon y perdimos en el Allianz Stadium, vi un equipo lleno de pasión trabajando como un solo hombre y esa es una de las principales características que se van. En la Champions la calidad sube pero vamos por ese camino”.

