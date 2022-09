Cuando realmente quieres hacerlo – Corriere.it

De Elena Meli

Someter a una persona a un conjunto de pruebas sin un curso lógico y dirigido, previamente consensuado con el médico de familia, no tiene sentido. De hecho, puede volverse dañino.

Controla de pies a cabeza para medirte la presión Y el colesterol Pero también revisa tu vista y oído, Ultrasonido Probablemente Electrocardiograma etc. etc.: Aquellos que deseen someterse a un examen completo pueden elegir entre varios paquetes con todo incluido o contactar a su médico de familia para las pruebas prescritas, Estaba perdido para elegir. Pero la pregunta es si todo esto, que puede costar mucho tiempo y dinero, es realmente necesario para asegurar la salud.

aceptar Nicolás MontañoProfesor de Medicina Interna de la Universidad de Milán – Fundación Irccs Ca’ Grand Ospedale Maggiore Policlinico, quien agrega: El examen aleatorio de la alfombra no es útil porque no responde a una pregunta clínica real.. Para un joven con buena salud, con buenos hábitos de vida y sin motivos específicos de aprensión, por ejemplo familiaridad con ciertas enfermedades, esto puede ser sólo un desperdicio de recursos; Cincuenta años es igualmente saludable pero nunca ha sido probado y en su lugar puede construir y recopilar información sobre el colesterol y nivel de azúcar en la sangrerefiriéndose al examen como sangre oculta en las heces. No tiene por qué ser un examen público que someta a una persona a un gran número de pruebas que “a nadie se le negaría”‘, sino un curso lógico y útil, que se desarrollará a través de una evaluación de la condición de uno con un médico.