Giovanna Botteri se jubila y se despide de la corresponsal de Al-Rai TV: “Se lo conté al mundo a través de los ojos de una mujer. Esto es lo que haré ahora».

Giovanna Botteri se jubila tras una larga carrera como corresponsal de guerra y luego corresponsal de Al-Rai. Sus últimos reportajes desde Francia han puesto de relieve el fenómeno del Rally Nacional, gran ganador del Campeonato de Europa el pasado domingo. Sólo la última de las muchas páginas de la historia contadas por el periodista, que en los últimos años ha hablado al público italiano sobre otros países grandes y complejos como Estados Unidos y China. “Un ícono del servicio público”, le rinde homenaje Osegray el día en que Putri llega a la edad de jubilación. Nada que pedir, pero sí muchos recuerdos, y algunas enseñanzas que debes impartirle sin duda. “No estoy en las redes sociales, en este momento lo que realmente quiero es agradecer a todos los que me ayudaron en estos años en la RAI, estuvieron cerca de mí, me enseñaron muchas cosas: compañeros, técnicos, operadores, editores, personal. , los que te quitan los pedazos – dijo Boutri a ANSA desde París – La belleza de esta aventura es que es una aventura humana, por las personas que conoces, por las historias que escuchas, por quienes trabajan para ti y contigo. aquellos que tal vez no veas, si mi trabajo se ha hecho bien es gracias a ellos. Es la poderosa lección de humildad y respeto que estos años me han enseñado y que llevo conmigo”.

Carrera y proyectos

Triestina, nacido en 1957. Tras sus primeras experiencias en el periodismo impreso, Puteri comenzó a colaborar con Ray y luego se unió al consejo editorial extranjero de Tg3, periódico para el que ha cubierto algunos de los principales acontecimientos internacionales de las últimas décadas como corresponsal especial. . De la revolución en Rumania a las guerras en Bosnia y Kosovo, del G8 en Génova a la guerra en Irak, ganó el Premio Ilaria Albi y el Premio San Vicente por sus servicios desde Bagdad. “Es justo pasar el testigo a otros, hay muchos buenos periodistas jóvenes – reflexiona Buteri – pero no se puede abandonar una profesión como ésta: sabemos cómo hacerlo y lo seguimos haciendo, como The Player Jones de De Andre , “Jugando atrapa / Toda la vida «Es un camino que quizás también se podría recorrer de otra manera». Y también porque “todas las pasiones se conservan y nunca se abandonan. Tal vez, como soy fanático de la natación, ahora haga más vueltas».

Recuerdos de toda una vida

“Recuerdo cuando llegué por primera vez a los Balcanes, a una casa bombardeada donde todos murieron – dijo Putri a la agencia de noticias ANSA desde París – vi el bolso en unos grandes almacenes en Trieste donde también fui: Guerra Es algo real, que atrapa. Creo que ese también fue el intento: hizo sentir a los que estaban en casa que tal vez lo que estaba pasando no estaba tan lejos. Los recuerdos se acumularon: “Yo tenía a mi hija muy pequeña, y yo era una de ellas. los poquísimos corresponsales de guerra, quizá el único, con niños, y me daba vergüenza mostrar mi miedo: bueno, aprendí que no hay que avergonzarse del miedo, porque el miedo obliga”. Ten cuidado y salva tu vida. Y luego, en situaciones difíciles, aprendes a distinguir entre personas buenas y personas malas, porque en ciertos momentos no hay compromisos ni pretensiones, incluso en las relaciones con las personas hay mucha verdad «. “Entendí – continúa – cómo ser mujer marca la diferencia, algo que siempre reivindico: Mis ojos son ojos de mujer, ojos de madre, conté historias que quizás no eran muy claras, en un momento en el que muy pocas lo eran. Hablamos de refugiados, civiles y familias, aspectos que hoy sería imposible eliminar de la historia. Este es un resultado logrado en parte gracias a nosotras, que aportamos nuestra sensibilidad, nuestra atención y nuestra mirada femenina no en el sentido de que pertenezca a las mujeres, sino que sea capaz de decir algo diferente.

Lea también: