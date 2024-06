¿Cómo está Fedez? “Misterio” sobre la salud y silencio en las redes sociales

Para alguien como él, acostumbrado a publicar los momentos más destacados de su vida todos los días, el “silencio” social durante casi dos días resulta extraño: Fedez «No ha sido oído» desde hace varias horas, lo que preocupa a los aficionados, sobre todo después del tuit del experto en chismes Alessandro Ruzica en su cuenta. Instagram El investigador social anunció que el rapero iba a ser ingresado en el hospital para ser sometido a algunas pruebas de salud pero luego regresaría a su casa.

¿Qué le pasa a Fedez?

Nunca antes se habían utilizado tantos condicionales para que el interesado dijera la verdad (si así lo desea): la denegación de un hipotético tratamiento en el hospital San Raffaele de Milán surgió del equipo de Fidesz a través de las páginas del semanario Al- Youm, sin embargo, en este caso, sería sólo una negación de Hulk, y no el hecho de que permaneció bajo observación en otro hospital durante unas horas, como Ruzica quiso señalar”. En San Rafael no, en otro hospital. Sus empleados no lo negaron. «, el esta escribiendo.

En definitiva, en estos momentos hay mucho ruido sobre lo sucedido con el exmarido de Chiara Ferragni en las últimas horas pero lo que no se puede negar es su ausencia en las redes sociales, un hecho muy extraño para la cantante que, sobre todo después de la separación, se aseguró de actualizar constantemente a sus seguidores. Hace unos días, cómo no recordar la broma que le hicieron a Matteo Salvini en directo en su canal de Twich con una llamada de broma a las 23 horas que enfureció al viceprimer ministro y líder de la Liga.

Ausencia del evento

La suposición de que Fedez no está en su mejor momento es también su ausencia en el «»Éxitos del verano del equipo» Que el viernes 14 de junio por la noche concluyó el evento con el evento celebrado en la Piazza del Popolo, en Roma, donde debía cantar su nuevo single Fedez con Emis Killa. En resumen, seguro que sabremos más en Las próximas horas confirmaron que Rusica volvió al tema en una historia de Instagram explicando que iba a estar muy mal y ahora está mejor con alguien que pueda ayudarlo.



En este caso se supone que junto a él está el modelo francés Garance Authié, pero ni siquiera al respecto hay novedades concretas ya que la modelo ha publicado algunas fotos y vídeos de unas vacaciones en Capri, y por tanto lejos de Milán.