Gigi D'Alessio: «Si me llaman para ser anfitrión de San Remo lo haré, no es una operación a corazón abierto. ¿Nápoles? Su voz se ha vuelto central»

El cantautor habló de sí mismo en entrevista con el diario La Stampa

Fuimos los primeros en lanzar la erupción. Revista FQ. Gigi D'Alessio Entre los posibles anfitriones del próximo Festival de San Remo. Ahora el cantautor A.J. impresión Dice que quiere postularse de alguna manera: “Definitivamente iré a Amadeus para recibir lecciones porque no será fácil después de él. Sin embargo, admito que no tendré miedo. Porque no es una cirugía a corazón abierto. Hago la carrera de San Remo todos los años en Piazza Plebiscito y no tendré miedo, pero aseguró que nadie se ha puesto en contacto con él: «No me lo ofrecieron y sólo lo leí como usted en el periódicos. Alguien dijo que sugerí eso, pero ¿crees que es posible? Imagínense si me propusiera realizar el festival conociendo la dinámica de eventos tan importantes. Por supuesto, incluyo mi nombre entre los que se fueron, pero no puedo saber cómo pasó”. Revista FQ Puede confirmar que el nombre de D'Alessio – que dice «Imagínese si me presentara» y luego aparece en la prensa – circula desde hace tiempo en las «cámaras del poder», con «citas» subiendo y bajando.

Aún en San Remo, pero respecto a la última edición, recuerda con amargura los abucheos de Guillier: “Esa noche, Ariston escribió una mala página para la televisión y el festival. Fue un rating amargo para Angelina y también para Gaulier. Al final, la sala de prensa ganó al comedor de los italianos”. Para él, Giulier “es un ejemplo que debe ser recompensado porque nació en un barrio desfavorecido y hoy está en la universidad empujando a los niños a estudiar; envía un buen mensaje”. A propósito Por la canción napolitana y el gran éxito que alcanzó también y sobre todo en la música rap.“El sonido de un lenguaje que no todo el mundo conoce pero aprecia se ha vuelto esencial», explica D'Alessio. “Mogul me dijo un día, lo juro por mis hijos, que mientras componía con Battisti, le pidió a Lucio que tradujera la pieza. al napolitano y escucharlo si sonaba bien. Incluso los Beatles Ella vino a escuchar melodías napolitanas en busca de inspiración: ¿de qué queremos hablar?