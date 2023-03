Gf Vip, quien gana? La impactante revelación de Luca Salatino

Predicciones del ganador GfVip. Y para convertirlos en un antiguo competidor: Luca Salatino. El ex Gevinho, que tuvo momentos de dificultad y melancolía en casa, al punto que abandonó el programa, ahora está tranquilo al lado de su novia. Secretamente Ceruti. Como espectador del reality, revela quién, según él, puede ganar el reality.

Gf Vip y «Edoardo Donnamaria y Fedez se llevaron la pizza en la cara»: la impactante revelación

Nicole Murgia, de las amenazas de muerte al ataque a Antonella Fiordelesi tras Gf Vip: «La verdad saldrá a la luz…»

quién ganará

En una entrevista con Tvpertutti.it, Galleta salada Revelado: «¿Quién ganará? En mi opinión, Tavasi… la persona que es directa, y sabe hacerlo, es la que te hace reír y bromear. Creo que, llegados a este punto, podría ser él. ¿Quién se lo merece? Me lo merecía, pero así es ahora…»

Piensa en los competidores

Salatino también habló sobre su problemática relación. Antonella Fiordellisi Y Eduardo Donamaría: «Yo siempre he sido un chico Que trató de animarlos y creer en esa historia, también porque están pasando muchas cosas por ahí que pueden hacer que pierdas el interés por lo que estás pasando. -explicó- tal vez se dejen llevar por un poco de celos y gilipolleces… Te digo la verdad, hoy me cuesta sacar una historia afuera, siempre los he apoyado pero no saber. Se parece más a un archivo. amor y odioA veces, el odio casi ha terminado… aquí. Concluyó: «Antes sí que estaba convencido de ellos fechaHoy no lo soy tanto. También porque cuando discutes demasiado, traes descontento a la relación y no te permite vivir al cien por cien lo que da la historia».

Lee el artículo completo

en Leggo.it