Boxeo Fitness: Puño de la Estrella del Norte, revisión

Las premisas son excelentes: Ken the Warrior es, sin duda, una excelente opción para un juego de fitness basado en el boxeo, pero en la práctica, Revisión de la aptitud del boxeo: Puño de la estrella del norte Nos dice que el juego no logra liberarse de muchos de los defectos históricos de la serie, el primero de los cuales es la falta de control efectivo sobre los movimientos del jugador. Sigue siendo una experiencia capaz de hacerte sudar, por supuesto, pero el título sufre la competencia de otros videojuegos de fitness más efectivos.

El hombre de las siete cicatrices



Realizar los movimientos más famosos de Kenshiro en Fitness Boxing Fist of the North Star es una hazaña lejos de ser trivial.

Boxing Fitness: Fist of the North Star está naturalmente diseñado para los fanáticos de Ken el guerrero, y en este sentido tener a Kenshiro como entrenador es definitivamente divertido: el tutorial nos enseña los conceptos básicos del noble arte, comenzando desde la posición de guardia, desde la movimiento de los pies (muy difícil de mantener con sincronización y consistencia, lo esperamos) y de las instantáneas básicas, jab y directo. Dependiendo del pie adelantado en posición de guardia, con el brazo derecho e izquierdo haremos el jab, es decir, el jab entregado con el brazo delantero, y el jab directo, más bien con el trasero.

Continúa jugando con uppercuts, hooks y dribbles, en la mejor tradición del fitness boxing. Lo que cambia aquí son los entrenadores, los fondos y la presencia de batallas, un modo que nos permite desafiar a las bandas hooligan y luego a los jefes sacados de la historia de Kenshiro: Let’s Go. Desde Shin hasta que lo vieron, todos los cuales ofrecen el combate físico más desafiante del juego. Al acumular poder durante las batallas contra jefes, puedes usar los movimientos más famosos de Kenshiro, y te aseguramos que realizas Mueve cientos de huelgas de Hokuto No es un asunto sencillo. En fin, en Fitness Boxing: Los puños de la Estrella del Norte sudan y sudan mucho; En comparación con los capítulos anteriores de la serie, la presencia de los personajes de Ken the Warrior es definitivamente una ventaja para los fanáticos: es una pena que la trama se presente con clips del manga original, proyectados contra fondos algo monótonos, pero ciertamente técnicamente atrasados, como toda la producción en su conjunto. .