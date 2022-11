«¿GF VIP? Personajes semidesconocidos y una versión aburrida» / Pero Costanzo defiende a Prati

Pamela Prati y GF Vip en controversia: Esto es lo que pasó

lector en televisión nueva Escrito en la columna de espectáculos y editado por Maurizio Costanzo. Lady Tivoli fue duramente criticada gran hermano vip 2022, Pero también la muy comentada y polémica figura de Pamela Prati en el caso de Marc Caltagirone.

Antonino Spinalbis «Ginebra es adecuada para mí» / Web Rising: «Use Women»

«Estimado Costanzo, Esta versión aburrida del GF Vip sigue dando vueltas Personajes semidesconocidos…Luego el lector señala a Pamela Prati:Es por eso que nos encontramos ‘celebrando’ personajes como la corista, que es conocida en las noticias por su historia de amor fantasmal y que no parece tener ninguna habilidad especial para presentar a la audiencia». Estas son las palabras de la dama, a las que responde Maurizio Costanzo en defensa de la corista: «Es un personaje que en el pasado logró construir su popularidad y luego perderla un poco…Sin embargo, sigue siendo una mujer bastante reconocible, te guste o no.«.

Nikita Pelizon critica el físico de Antonella y entra al elenco / «Es asqueroso»

Pamela Prati y Silvia Tovanen Barb: «Falta de autoironía»

Las relaciones entre Pamela Prati y Silvia Tovanin se han mantenido tensas desde el momento de la entrevista en Caltagirone, durante la cual la niña salió del estudio. Durante una entrevista con Marco Bellavia, con quien supuestamente la corista estaría entablando una relación, la presentadora disparó Veneno de flecha.

Silvia Tuvanen no cree mucho en la sinceridad de Pamela Prati hacia el director Bim Bum Bam quien declara: «Sabes que mi corazón está ocupado, por Pamela, por cierto hoy es su cumpleaños. Se puso covid, es difícil para nosotros vernos, ¡es una historia de trabajo en progreso! «. En este punto, el locutor se burla de Bellavia con sarcasmo hacia la corista: “¿Es este amor muy real? «. Ex Givino responde: «Incluso si haces esa cara, con un guiño, sí, eso es muy cierto». Entonces Silvia Tuvanen disparó el golpe final: “Me gusta eso porque tienes talento para la autoironía, deberías enseñárselo a ella también”.

¿Luciano Ponzo corre el riesgo de ser descalificado de Big Brother Vibe? / El gesto que…

© Reproducción Reservada