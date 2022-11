Embutidos y quesos sacados de las estanterías «no te los comas», mejor mira en la nevera: Brand y Lottie

El Departamento de Salud ha revelado un nuevo retiro: sacar carnes curadas y quesos de los estantes, esto es lo que son.

Lo haremos Cuatro grandes supermercados ellos tienen eliminado de la venta alguno productos porque Infecciones bacterianas y asistir cuerpos raros.

Vamos a hablar acerca de Lidl, Aldi, Gigante y Carrefour. Desafortunadamente, nuevamente, los productos alimenticios representan un riesgo para la salud de los consumidores. en algunos paquetes Scamorzinas ahumadas están presentes «cuerpos extraños». bacterias salmonela y el de Listeria ellos lo tienen en su lugar embutidos y embutidos contaminados.

Desafortunadamente, en cualquier caso, No debemos consumir los productos en absoluto.: Como sabemos, la salmonela y la listeria se pelean durante la cocción pero en el caso de la carne curada es imposible porque se come cruda. Lo mismo con respecto trampososy el riesgo es mayor porque Incluso contienen «trazas de sustancias» que no están bien definidas. Tal vez microplástico.

Embutidos y quesos sacados de las estanterías, no son para comer, aquí están las marcas y quesos Lottie

los respectivos productosde acuerdo con la Datos de los supermercadosEllos eran Asi que vendido hace unos dias. Por lo tanto, es posible que se compraran antes de sacarlos de los estantes. Entonces es apropiado Revisa en el refrigerador Y si encontramos la marca y mucho es necesario No agotar los productos y devolverlos a la tienda.

empezando desde mis saludos estan completosAquí están los tipos, marcas y números de lotería. Los supermercados Aldi, Carrefour e Il Gigante lo retiraron inmediatamente de los estantes. La motivación está ahí Contaminación por salmonela.

salumi pasini , la calibración es de 270 gr. – Número de lote 3568 con fecha de producción 12/02/2023 – Producido por Smapp Spa, en la fábrica de Via Circonvallazione, 7 – Trezzano sul Naviglio, Milán – Marca de identificación IT 1031 L CE;

de varios tamaños – número de lote 3568 con fecha límite 12/02/2023 y 14/02/2023 – producido por Smapp Spa, en la fábrica de Via Circonvallazione, 7 – Trezzano sul Naviglio, Milán – marca de identificación IT 1031 L CE; Copa de Cerdo «Fresco para Ti» – Paquete de 100 gramos. Diapositivas – Fecha de caducidad 13/12/2022 – Producido para Aldi por Jomi Spa – En este caso la contaminación es causada por bacterias Listeria.

Saca el queso de los estantes.

pero yo Productos lácteosapunta a latas de skorzenHay dos tipos, aquí están las características, marcas y mucho más. Se detectan paquetes en el interior Rastros de «cuerpos extraños» de origen plástico.

